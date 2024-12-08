焦點評論》別成助長威權的幫兇

從今年開始，國安部門觀測到中國政府一系列招待台商及年輕網紅赴新疆，幫北京當局在新疆的高壓統治進行洗白。圖為有台灣小網紅赴新疆拍片，在旅遊影片中嗆聲，「拜託外媒台沒別再造謠新疆！別再汙名化新疆了好嗎？」（圖取自YouYube）

2024/12/08 05:30

記者蘇永耀／特稿

中國統戰樣板網紅揭露中共統戰部門如何收買台灣網紅，進而滲入台灣。這現象不令人有太多驚訝，這證實了大家長期以來的懷疑，中共是如何利用民主社會的言論開放環境，置入各種反民主的敘事內容。隨著網路與社群的發達，策動網紅來散播爭議或錯假訊息，更成威權勢力打擊民主社會的慣用伎倆。

特別是從今年開始，國安部門觀測到中國政府一系列招待台商及年輕網紅赴新疆，幫北京當局在新疆的高壓統治進行洗白。這裡面除台灣企業及網紅，也包含其他國家的網紅。

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中國在新疆有計畫性地實施戕害人權的殘酷行徑，受到國際抵制並制裁。北京利誘台灣及其他國家網紅到新疆，操作新一波的「講好新疆故事」，固然與回應外部壓力有關。另則與俄羅斯入侵烏克蘭戰事的持久消耗，也有關連。

中國政府現已被高度懷疑是否利用新疆為基地，將物資甚至軍備等經中亞路徑轉而輸入俄羅斯，因此才鼓動台商到新疆或中亞等地投資發展，或進行物流上的協助。例如新疆棉花才因人權問題被制裁，中國藉邀請台商等到中亞設立據點，投資棉花或相關產業，實際也是藉此「洗產地」，迴避可能的制裁。

今年九月，台灣原有台商團赴新疆「考察」，帶團者還是馬英九執政時的陸委會高官。但在我方提醒勸阻下，許多台商才取消前往，不致淪為助長中俄等威權勢力的打手，甚至被國際社會認定為直接或間接資助俄羅斯打烏克蘭。

中國除利用網紅，近年也積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，採取更加軟性的統戰手法吸收赴中旅遊、參與交流團，或在當地就學、就業，都是對台灣年輕世代的統戰滲透。

為了進行網路等科技控制，中共幾年前成立多語種網紅工作室，利用四十種不同語言在不同平台上，大量擴散，網紅平日講講生活、旅遊等，但必要時刻就置入像新疆、香港的美好敘事等政治內容，大言不慚說在新疆沒看到監獄、香港很穩定。網紅的助紂為虐，或許有利可圖，抖內極其可觀。然而，網紅之譽，得之不易也容易毀於一旦。助長黑白顛倒的大外宣，若被揭露，惡名將永存於網路世界。但對中共而言，不過是用完即棄，再找下一位助長威權的新幫兇而已。

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