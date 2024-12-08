中生團引「盤絲洞」爭議》蔡勉中山女高學妹 勇敢走向世界

中山女高昨慶祝創校127週年，總統蔡英文返回母校一同歡慶，並於致詞時勉勵學妹「要做勇敢走向世界的女生」。（取自蔡英文臉書）

2024/12/08 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕馬英九基金會安排奧運桌球金牌馬龍等中生團參訪台北市中山女高，中國網民形容成「唐僧進盤絲洞」，引起家長會嚴正抗議。中山女高昨慶祝創校一二七週年，總統蔡英文返回母校一同歡慶，並於致詞時勉勵學妹「要做勇敢走向世界的女生」，並強調女生不需要被別人定義，被別人限制。

校長：保護中山女孩

中山女高校長張云棻昨受訪時也強調「保護中山女孩」，無法接受中山女孩無辜成箭靶，學校已採取必要措施，校方與家長均堅決反對並譴責此種傷害性言論，並將嚴正抗議媒體的不實報導及攻擊性言論。

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張云棻表示，當初參訪完全基於學術、文化交流的初衷，活動全程未涉及政治議題，校方與家長均堅決反對物化女性的不當描述。

蔡英文於致詞時表示，雖然學校和她讀書時，已有很大不同，但踏進校門，那些青春時光的感受又再次浮現，她想起高一時首次月考，全班五十八人，她名次在五○名左右，連爸媽都感到憂慮，但沒想到的是，多年後看似學習緩慢也困難重重的女兒，最後竟能當上台灣總統。

蔡英文表示，考試成績不一定決定人生價值，但仍要盡力把考試考好，不要怕落後，要勇敢、充滿好奇，只要找到自己喜歡的事，用心耕耘、努力不懈，每個人都能夠擁有發光的機會。

蔡英文也說，女生不需要被別人定義、被別人限制，我們要做勇敢走向世界的女生，但勇敢走向世界並不容易，一路上會遇到很多挑戰與阻礙。

蔡英文話鋒一轉說道，現在的台灣是世界的台灣，沒人會否認台灣在世界上的關鍵地位，而台灣的民主、台灣人的團結與努力，更讓世界體會到台灣的存在與重要，台灣已是國際社會的重要一份子，年輕人不要害怕走出去，相信台灣高中生已有能力走出去，與世界對話，為自己、也為台灣發聲。

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