國會擴權法案多數違憲》傅：絕不配合綠色大法官修法

針對立法權釋憲案的結果，國民黨立法院黨團昨表示，絕不配合綠色大法官的憲法判決要求修法。（記者方賓照攝）

2024/10/29 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭廿五日判決國會擴權法案大部分條文違憲，立法院國民黨團昨在議場門口舉行記者會，黨團總召傅崐萁痛批十月廿五日是中華民國的民主國恥日，國民黨團會堅持民主價值奮戰到底，絕對不會屈服，更不會屈服在賴清德總統的淫威下，配合綠色大法官的憲法判決要求修法。

傅崐萁偕同黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等二十多位國民黨立委，在立法院議場前高呼「中華民國加油」、「絕不屈服，堅持改革」等口號。

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傅表示，這十五位不知廉恥的大法官，把台灣打回專制皇帝統治，十月廿五日賴清德皇帝正式登基，閹割所有民主國家該有的權利，國民黨會堅守國會尊嚴，堅持民主的價值奮戰到底，絕對不會屈服在賴清德淫威下，去配合綠色大法官要求的修法。

對於總統府日前表示，賴清德總統願依照釋憲判決意旨赴立法院國情報告，傅崐萁說，套一句民進黨團總召柯建銘說的話，「如果來到國會報告卻不做詢答，在家裡寫臉書、直播就好，不需要來立法院做政令宣導。」賴是無知無恥的總統，國民黨團不歡迎賴到立法院進行政令宣導式的國情報告，賴也沒資格到國會，玷污民主殿堂。

另外，司法院大法官、考試院考試委員、國家通訊傳播委員會（NCC）委員等人事案已完成付委程序，但至今尚未展開審查，傅崐萁受訪說，民進黨團都不急著請立法院長韓國瑜就人事案召集協商，「既然執政者都不擔心，我們擔心什麼？」

傅表示，各人事案國民黨團秉持務實審查，而總預算案會視行政院長卓榮泰十一月一日、五日報告總預算案並備質詢後，黨團會再開會，才會有一致性決議是否讓預算案付委。

憲法法庭判決，經立法院個別委員會決議而設調查專案小組，行使調查權與調閱權屬違憲，應經院會決議才行。媒體詢問，是否會與民眾黨合作，經立法院會決議設調查委員會？傅崐萁無奈表示，官員現在到立法院說謊都是理所當然，調資料也不見得會給，那要怎麼施行？大法官都背書了，還有什麼高度的期待？

另，國民黨立委賴士葆表示，他會提案修公投法，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果，唯有這樣才能用人民力量遏止大法官變成憲政怪獸。

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