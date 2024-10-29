民進黨示警 台灣面臨中國經濟脅迫等4大風險

民進黨中國事務部昨舉行中國經濟風險座談會，與會學者認為，台灣將面臨中國「經濟脅迫」、「滲透分化」、「戰爭威脅」與「政治管控」四大風險。（記者方賓照攝）

2024/10/29 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中國部昨舉行「中國救市一場空，台灣別陷風險中」座談會。與會學者認為，中國近來為提振經濟推出的「救市」措施恐曇花一現，中長期發展更是壓倒性看壞，台灣將面臨中國「經濟脅迫」、「滲透分化」、「戰爭威脅」與「政治管控」四大風險，應強化預警赴中投資風險。

中國「救市」措施恐曇花一現

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，中國推出「救市」措施，但從結果來看，中國股市ETF表現不佳、部分城市房價跌到「白菜價」、餐飲業上半年倒閉上百萬家；經濟成長率從二○一○年的十．六％下滑到今年Q3只剩四．六％，更面臨消費市場崩盤、出口力道趨緩、外資加速撤離等現象，疫後仍不見復甦。

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政大財政學系教授黃智聰認為，中國今年如未達成經濟成長率五％目標，意味將面臨大批企業破產、失業人口增加、生活困難人口大幅上升等情形，因此斥鉅資推出中國國家主席習近平掌權以來，規模最大的「救市」措施，但撒錢卻未考慮市場需求，恐怕「短多長空」、曇花一現，用錢堆出來的經濟成長率會埋下更多風險與隱憂，經濟發展路線的不確定才是影響「救市」措施能否見效的關鍵。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣指出，中國在「經濟空轉」、「金融風暴」與「國際經濟影響力削弱」等前景下，對台灣的經濟利誘與脅迫漸趨無效，將轉向對台運用認知作戰與經貿風險等手段，台灣應加速分散產業鏈與金融曝險，堅守「民主供應鏈」的責任與角色。雲科大財務金融學系鄭政秉教授也建議，政府應強化預警台商投資風險、赴中旅遊風險與統戰手法、建立全球更牢固的生產基地及供應鏈，在半導體等產業持續創新。

吳峻鋕總結時重申，民進黨支持兩岸健康有序的交流，但他也示警，「美中競爭」與「中國經濟下行」兩大國際趨勢在未來二、三十年不會改變，相較其他國家，台灣面臨中國「經濟脅迫」、「滲透分化」、「戰爭威脅」與「政治管控」四大風險，民進黨將執行政策因應與社會預警工作。

被問及台灣擺脫對中經濟依存是否增加兩岸開戰風險？黃智聰回應，中國若維持一貫對台灣主權的看法，即使兩岸經貿不脫鉤，戰爭風險仍會加大，兩者並不相關。

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