為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    習兩度涉台談話 陸委會報告︰圖謀強化統戰力道

    （資料照）

    （資料照）

    2024/10/03 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共建政今年屆滿七十五週年，中國國家主席習近平近日於十一國慶招待會宣稱，「台灣是中國的神聖領土」；九月下旬，習也在中共政協成立七十五週年大會指示，要深化兩岸各領域融合發展。陸委會委託學界觀察報告指出，中共進一步強化統戰力道，意圖透過政協力量來「團結」各領域統戰對象「服務國家大局」。

    習近平在人民政協成立七十五週年大會表示，全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的台獨分裂活動。廣泛團結聯繫海外僑胞，引導華僑傳遞好中國聲音。

    陸委會委託所做「中共政協與習近平時期協商民主體制」報告指出，習近平在政協成立七十五週年大會強調的「協商民主」制度建設，與七十週年大會的講話相比，呈現出統戰力道的強化，更凸顯中共的意圖，即透過政協的力量來「團結」統戰對象，並利用其來「服務國家大局」。

    報告分析，中共政協長久以來為中共統一戰線拉攏、吸納民主黨派人士，使其接受中共政治主張。習近平上任後，將協商形式延至社會基層，概括為「新型政黨制度」，做為與西方較量的「制度優勢」；中共更強化政治培訓、對各領域宣傳及調查研究職能，成為黨國政治宣傳、汲取基層輿論、資訊的政治工具。

    報告強調，中共所謂「協商民主體制」或政協職務的調整，都集中在政治建設方面，這對民主制度的落實來說，很難起到明顯效用。人民政協是否仍真實存在協商、參政議政和監督作用，就至今為止的發展而言，恐怕難有明朗前景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播