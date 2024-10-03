習兩度涉台談話 陸委會報告︰圖謀強化統戰力道

（資料照）

2024/10/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共建政今年屆滿七十五週年，中國國家主席習近平近日於十一國慶招待會宣稱，「台灣是中國的神聖領土」；九月下旬，習也在中共政協成立七十五週年大會指示，要深化兩岸各領域融合發展。陸委會委託學界觀察報告指出，中共進一步強化統戰力道，意圖透過政協力量來「團結」各領域統戰對象「服務國家大局」。

習近平在人民政協成立七十五週年大會表示，全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的台獨分裂活動。廣泛團結聯繫海外僑胞，引導華僑傳遞好中國聲音。

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陸委會委託所做「中共政協與習近平時期協商民主體制」報告指出，習近平在政協成立七十五週年大會強調的「協商民主」制度建設，與七十週年大會的講話相比，呈現出統戰力道的強化，更凸顯中共的意圖，即透過政協的力量來「團結」統戰對象，並利用其來「服務國家大局」。

報告分析，中共政協長久以來為中共統一戰線拉攏、吸納民主黨派人士，使其接受中共政治主張。習近平上任後，將協商形式延至社會基層，概括為「新型政黨制度」，做為與西方較量的「制度優勢」；中共更強化政治培訓、對各領域宣傳及調查研究職能，成為黨國政治宣傳、汲取基層輿論、資訊的政治工具。

報告強調，中共所謂「協商民主體制」或政協職務的調整，都集中在政治建設方面，這對民主制度的落實來說，很難起到明顯效用。人民政協是否仍真實存在協商、參政議政和監督作用，就至今為止的發展而言，恐怕難有明朗前景。

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