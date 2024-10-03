中共海外統戰 立委：用錢收買 不會成功

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/10/03 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕僑委會最新業務報告指出，中國藉由推出低價旅行團，阻撓僑民返台參與雙十國慶，並透過散播假訊息、操弄議題深化對僑界「促統」。民進黨立委王定宇昨透露，他在海外與僑民接觸時，也聽聞中國利用人際、商務關係與錯假訊息，意圖讓海外僑民對國家失去信心。

王定宇指出，中國顯然是將僑胞參與國慶活動視為對台有利、對中國侵略台灣不利的活動，因此要想方設法地減少來台參與人數。中國一直試圖分化台灣的海外僑民，但多數僑民並不會貪圖低價旅遊等蠅頭小利，而是堅信自由、民主，要回台慶祝國家的生日，尤其是部分緬甸、越南的僑民，更是站在反共的立場上，「中共一直想用錢收買人心，是不會成功的」。

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王定宇指出，中國習慣藉由人際、商務關係分化台灣，但中國近幾年由於經濟局勢不佳，又遭逢美中貿易戰、晶片法案等，逐漸在此方面顯得力不從心。

民眾黨立委林憶君也表示，近期與僑界互動時，雖尚未聽說中共利用低價旅行團阻撓僑胞在我國國慶期間返台參加國慶活動，但相信僑委會此一訊息應該不會是空穴來風。

中國對台的統戰攻勢從未間斷，外交部日前曾就中國企圖鬆動我邦交關係的主要統戰手段，向立院提出報告，指中國透過「經濟脅迫或金援利誘我友邦外交轉向」、「加強鞏固國際一中格局」、「以商圍政分化謀我」、「認知作戰介選造謠」，與「收買我友邦媒體宣傳『親中』論述，或惡意操作詆毀我與友邦情誼報導」等五大統戰手段，企圖鬆動我國邦交。

外交部指出，中國不僅於今年總統大選後兩天，誘拉我友邦諾魯外交轉向；帛琉總統惠恕仁也曾揭露，中國將觀光作為武器，試圖施壓帛琉外交轉向。

僑委會業務報告也指出，有心人士會在海外投稿抹黑我國政府的僑生政策，並操弄議題深化對僑界「促統」，也會在未觸及政治議題前提下邀請僑民座談，卻於會後發表共同聲明，意圖使外界誤認友我僑領立場轉向。

對此，王定宇認為，中共一向是能分化就分化，若不能分化，就會冒用名義發布聲明，一般僑民比較單純，對冒名發聲明沒有戒心，但見多此類狀況後，也逐漸學會較有警覺性地應對。

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