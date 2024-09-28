翁曉玲提案修憲訴法 逕付二讀

國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將釋憲判決同意門檻從二分之一改為三分之二，此案昨在立法院院會經在場立委無異議通過逕付二讀。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/28 05:30

綠批架空憲法法庭 藍反譏動員不力只能事後放炮

〔記者陳政宇、李文馨、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將釋憲判決同意門檻從二分之一改為三分之二，此案昨在立法院院會經在場立委無異議通過逕付二讀。民進黨團指出，該案形同架空、癱瘓憲法法庭，以政治報復凌駕人民尋求大法官救濟的權利。國民黨團反批，院會處理時無人反對，綠營動員不力只能事後放炮。

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翁曉玲繼上會期提出「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，將大法官「現有總額」比照「法定總額」為十五人；本會期又提出「憲法訴訟法第三十條及第四十三條條文修正草案」，將釋憲判決同意門檻從二分之一提高為三分之二。

翁曉玲表示，憲法判決涉及人民基本權利，以及國家重要機關、組織制度的變革，若少數大法官就能做成重要的憲法解釋，並不能反映多元意見；而提高表決門檻，代表大家是共同做成解釋。立法院院會昨處理報告事項時，國民黨團提議將該案逕付二讀，在現場立委無異議下通過，並由國民黨團召集協商。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，翁曉玲上會期提案嚴重影響大法官運作，如今加碼提高議決員額，形同架空、癱瘓憲法法庭；後續就循正常議事程序處理，民進黨團絕對嚴陣以待，未來透過討論過程讓社會關注，盼藍白立委別一再迫害憲政精神。

民進黨團書記長蔡易餘說，大法官是所有人民尋求訴訟救濟的防線，翁的提案大幅提高大法官裁定的門檻，不只針對執政黨，也等同於降低人民權利，希望藍白修法以人民為優先，而非以政治報復凌駕人民尋求大法官救濟的權利。

國民黨團則反問，若民進黨團有意見，為何出席綠委三三兩兩、也未反對？民進黨立委將總統暨民進黨主席賴清德的話當「馬耳東風」，內部連重要政策意見都無法整合；若這是事實，各行其是的民進黨政府才是中華民國最大的憲政危機。吳思瑤對此回應說，民進黨團自有議事策略。

此外，翁曉玲在施政總質詢時提到，憲法法庭雖未宣告死刑違憲，但設許多條件達成實質廢死，明顯有高度爭議、且將影響司法事務運作。翁強調，大法官解釋未必能完全拘束立法院，若立委提出並通過與大法官意見不同的法律，盼行政機關必須依法行政。

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