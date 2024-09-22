14套火山布雷系統 改2026全數運交台灣

國防部。（資料照）

2024/09/22 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕我國採購十四套「火山」陸上機動布雷系統，原規劃七套先在今年底前運交，其餘在二○二六年度運抵台灣。但軍方人士透露，由於美方作業拖延及諸多因素變動考量，最新的規劃是十四套「火山」陸上機動布雷系統，改全數在二○二六年運交台灣；至於時程會不會再調整？軍方人士說，會與美方保持密切聯繫。

根據一一四年度國防部公開預算書指出，連同軍購款及國內後勤設施等配合款在內，全案總金額為四十八億九八四七萬餘元，納入一一一至一一八年度編列。「火山」系統運交台灣之後，將撥交陸軍本島北中南三個軍團的工兵群配備使用。

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國軍成立機動阻絕隊 執行緊急布雷

另據了解，各軍團工兵群現已結合聯兵旅的機步營官兵，成立以任務編組型態的「機動阻絕隊」，可以因應作戰緊急任務在適當地區、道路、橋樑進行機動阻絕設施的設置及布雷，未來在「火山」陸上機動布雷系統服役後，可使得工兵群的作戰任務更具有彈性。

陸軍將領說，火山布雷系統不會使台灣成為「地雷島」，因為這套系統具備智慧型定時自毀特性，也非長時間的廣域布雷，僅在敵方可能登陸的路線上，精準且有效的布設。另外，這款戰防雷浮布於地面上，而非埋在地下，因此容易辨識，將可大幅降低人員誤傷率。

陸軍司令部先前也表示，布雷系統是用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，屬反戰甲車地雷，打擊目標為敵裝甲車輛。該系統具備「機動速度快」、「作業時間短」、「具裝甲防護」等能力，且具有「定時自毀」、「磁感應」及「便於辨識與清除」等特性，布設時非廣正面、長時間設置，可避免我軍及民眾誤觸造成傷損。

陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，獲裝後可兼顧人道主義及作戰需求，有效嚇阻敵軍侵犯。

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