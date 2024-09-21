顧立雄：黎巴嫩BB call爆炸案與台灣無關

國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

2024/09/21 05:30

〔記者李文馨、陳政宇、劉宛琳／台北報導〕在黎巴嫩連續爆炸造成多人死傷的呼叫器（BB call），疑出自台灣金阿波羅公司，其董座許清光強調僅提供商標貼牌。對此，國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，國防部跟各國都有軍事與情報交流，不會就此案本身有牽連或有關係，勿再把台灣無端捲入這樣的事件。

立法院新會期昨開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。卓受訪說，經過經濟部等部會的調查，該公司及台灣沒有將BB call直接輸往黎巴嫩，希望國人不要以訛傳訛；國家的政策是基於人類的和平、自由、民主與人權，政府不會涉入這樣的行為，當然會查出事實的真相。

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顧立雄也說，國防部與各國都有軍事、情報交流，不會就此案本身有牽連或有關係，不要再把台灣無端捲入這樣的事件。針對國安人士指出，事發後，發現有多起來自境外的網路認知作戰，試圖將此案件與台灣連結，顧回應，有看到認知作戰操作痕跡，根據相關單位發現的數據顯示，應該有這樣的狀況存在。

經濟部長郭智輝指出，據他了解，該公司這兩年出口廿六萬套呼叫器從未爆炸，很肯定地講，會爆炸的呼叫器不是台灣生產；他也說，呼叫器中的零組件是比較低階的IC、電池，這些都不會產生爆炸，目前司法已經介入，行政機構會完全配合調查。

至於該案是否影響台灣的國際形象，外交部長林佳龍表示，外交部除了發布新聞說明之外，也通電所有外館，一方面瞭解更多資訊，同時也加強安全。不論是國際媒體或業者都已對此事說明，台灣並無出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器沒有爆炸的問題。

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