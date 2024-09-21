在野要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺

立法院昨開議，NCC代理主委翁柏宗（中）列席，民眾黨立委在場內高舉「綠媒小弟、無權備詢」等標語抗議。 （記者羅沛德攝）

2024/09/21 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院民眾黨團不滿行政院未公告施行上會期三讀通過的「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案」，以舊法指派翁柏宗代理NCC主委，昨在院會集體抗議要求翁離場。列席備詢的行政院長卓榮泰表示，如果立法院否決一個行政機關正常運作，他應該尋求更多的救濟，否則政府的政策會推動不下去。

韓國瑜：翁柏宗備詢資格 確有審酌空間

立法院新會期昨開議，民眾黨團總召黃國昌偕同黨內立委舉牌高喊「綠媒小弟請你出去」、「行政院長違法亂權」等口號，並還問國民黨立委「翁柏宗可以坐在這裡嗎？」獲應聲「不行」，藍白立委也齊喊「翁柏宗，出去！」院會一度停擺；民進黨立委則聚集在卓榮泰座位前，高呼「台灣加油」、「院長加油」等口號，籲黃國昌喊口號不要亂噴口水。

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主持院會的立法院長韓國瑜裁示，翁柏宗備詢資格確有審酌空間，但因相關考量暫不處理，列入公報紀錄。翁柏宗則坐在官員席。

黃國昌總質詢時問卓榮泰，何時要公告執行NCC組織法？民眾黨團已經提主決議，目前進入協商冷凍期一個月，卓會抗拒還是尊重決議？卓榮泰表示，他會在這一個月請求立法院盡快進行人事同意權。卓強調，他只有三個原則：讓機關正常運作、盡速通過人事同意權、依法行政。

黃國昌也指控，接獲NCC內部檢舉，指翁柏宗曾在過年贈送高價海鮮，海鮮包裹的收據統編，經查是竹塹廣播股份有限公司，金額為四萬一千元，翁送禮由廣電媒體買單，這樣對嗎？

卓榮泰表示，會請法務部長鄭銘謙啟動了解程序。鄭說，他會請政風單位了解。鄭銘謙說，依公務員廉政倫理規範，送禮應以三千元以下為限。

NCC昨表示，絕無此事。翁柏宗在二○二二年一月四日請廠商報價，隨即在六日直接轉帳付款，八日陸續到貨，翁在尚未到貨前就已付款，費用由特別費付款，並經主計室、秘書室核銷，都有證據。

立法院20日開議，邀請行政院長卓榮泰率內閣閣員到立法院施政報告並備詢，其中NCC代理主委翁柏宗也列席，引發民眾黨立委不滿，在場內高舉「綠媒小弟、無權備詢」等標語抗議，過程中數次與民進黨立委互嗆。 （記者羅沛德攝）

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