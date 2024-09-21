北士科調查報告出爐 議員：柯市府疑圖利新壽

台北市議會北士科調查小組報告結論

2024/09/21 05:30

〔記者甘孟霖、楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案，台北市議會跨黨派成立調查小組，昨開完最後一次會議，報告直指柯市府政策錯誤，花大錢找顧問公司評估卻不尊重專業。調查小組成員、民進黨議員林延鳳批評，柯文哲不理會過去研究結果，用自己外行的判斷推翻專業，耽誤市政，並質疑柯市府用較低的條件、價格將T17、T18標給新光人壽，有圖利之嫌。

報告批柯市府 不尊重專業評估

北士科議會調查小組報告指出，本案於二○一五年委託中華經濟研究院做出基地開發建議書，建議園區應採智慧醫療園區使用，後於二○一八年再委託策威顧問公司規劃，花費數百萬元。但之後市府卻又自行約訪廠商，顯然功能重疊，也不尊重程序與專業，自失立場，而顧問公司曾建議將三塊基地分開招標，但市府卻未採納，逕自決定三塊基地合併招標，導致招標不如預期、多次流標，後續更放寬招商產業別，決策與專業單位研究結論不符。

請繼續往下閱讀...

林延鳳：柯決策錯誤 耽誤市政發展

報告提到，地租調漲幅度決定權在市府，權利金下修是可以由政策決定的，因此認為該案調整權利金最大的原因在於市府要拚招商成績。

林延鳳表示，柯文哲的政治決策明顯錯誤，新光人壽用比較低的條件、價格取得T17、T18，疑似圖利，但是否有收賄，仍需要交給檢廉調查。柯文哲在重大決策前，不理過去委託研究的結果，用自己外行的判斷推翻專業建議，嚴重耽誤市政發展應被檢討。

報告指出，新壽投標只是財務投資，失去產業園區的意義，建議未來應多設立一道懲罰機制，不能放任得標者消極不作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法