民眾黨號召小草包圍北檢 台派團體譴責

台派社團昨在立法院舉行「譴責台灣民眾黨不當動員民粹，包圍地檢署干預司法獨立」記者會。右起為台灣北社潘威佑、台灣北社羅浚晅、台灣社翁銘章及台灣永社黃帝穎。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/20 05:30

批司法案件被操作成司法迫害

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，數個台派社團昨召開記者會批評，柯首次到北檢接受調查時，民眾黨號召支持者「小草」包圍北檢，如今又舉行全國宣講、將純粹的司法案件說成司法迫害。民眾黨則反批，黨檢媒一體是現在進行式，呼籲自稱台派人士們勿睜一隻眼閉一隻眼，放任民進黨執政破壞台灣民主。

民眾黨︰黨檢媒一體是現在進行式

台灣社、台灣東社、台灣北社等數個台派社團昨召開記者會，譴責民眾黨不當動員民粹，包圍地檢署干預司法獨立。台灣社社長翁銘章指出，柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，民眾黨糾眾包圍北檢，並嗆聲北檢放人，也有「統一義勇軍」與小草在土城看守所違法抗議，民眾黨更開始舉辦 「全國開講」，硬要將純粹的廉偵司法案件說成司法迫害，並操作網路媒體、發布假訊息。

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台灣永社副理事長黃帝穎律師直言，民進黨前總統陳水扁因國務機要費案被檢調約談時，民進黨嚴守分際，沒有動員群眾包圍法院施壓法官；前國民黨主席馬英九涉及三中案也曾進到北檢，國民黨立委頗有批評，但仍未踩民主憲政的紅線。台灣民主史上只有民眾黨用政黨力量，動員整排立委、小草包圍法院，這是民主法治最錯誤的示範，簡直是台灣民主之恥。

台灣北社副社長羅浚晅呼籲，若一個政黨傾全黨蠻勁，只為幫黨主席脫罪，其行為已脫離民主社會期待。民眾黨不應扭曲汙衊司法體系，把年輕人當成政治工具，操作近乎偏執的宗教信仰，妄稱政治迫害與司法不公。

民眾黨回應，這些自稱台派人士可能忘記了，二○○五年時任鄭寶清競選總部榮譽主委、前總統蔡英文曾到地檢署靜坐聲援抗議；二○一九年民進黨雲林縣立委候選人蘇治芬在兩、三百名支持者陪同下，包圍東勢派出所。這些台派不要「綠能你不能」。

民眾黨強調，本次北檢外的靜坐，起初就是民眾自主發起，套在民進黨身上就是捍衛民主，其他人就是不當動員民粹。

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