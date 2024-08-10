林飛帆遭抹黃報警 王定宇收死亡威脅

民進黨立委王定宇收到全家死亡威脅。（資料照）

2024/08/10 05:30

羅智強也稱接到恐嚇信 已報案

〔記者陳政宇、劉宛琳、邱俊福、劉慶侯／台北報導〕中國國台辦新增「台獨頑固份子」專欄，名列其中的國安會副秘書長林飛帆披露，自己遭遇網路假訊息攻擊，已向警方報案；民進黨立委王定宇也說收到全家死亡威脅。同一日，國民黨立委羅智強也表示接到匿名恐嚇信，威脅要十餘位在野男性立委在街頭學狗爬、女性立委予以毀容，已向警方報案。

林飛帆於社群平台發文表示，八日網路上接連出現針對他的假訊息攻擊，一則是在臉書社團指稱他「召妓被警方逮捕，然後被保釋」；另一則是稱他國安會副秘的薪資比部長級高，高達新台幣廿五萬元，進行認知操作。他絕不姑息，八日傍晚已向刑事局報案。

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前晚八時許，林飛帆委託秘書到刑事局報案，指控辦公室人員於臉書社群網站的「爆廢公社」社團，發現暱稱「謝佩珊」者貼文影射林飛帆曾召妓被抓進警局不實言論，並提出貼文截圖，提告加重誹謗。

王定宇受訪說明，中共公布台獨頑固份子名單後，陸續傳出多位人士被騷擾或造謠詆毀，他將交由警方處理，呼籲國人團結面對中共威脅，才能使其恐嚇無效。立法院民進黨團昨對此指出，這是中共的系統性攻擊，呼籲別傳播不實訊息。

羅智強辦公室則是在前天接獲恐嚇信件，由助理人員赴北市警中正一分局忠孝西路派出所報案恐嚇危害安全罪，寄件者是以一般平信投遞筒寄出恐嚇信，署名自稱「正義勇士小組」，警方正在清查恐嚇信是從何處寄發。

國民黨團譴責恐嚇

國民黨團強烈譴責恐嚇的不法行徑，質疑總統賴清德就任以來，打詐無力、跳電頻傳、抗拒國會改革還挑動社會對立，是否因此讓更多偏激的言論持續產生，這是執政者責無旁貸的責任。

警方分析兩起案件，一件是以LINE對話截圖形式於臉書社群貼文，另一起是以平信寄出實體恐嚇信，對象、手法、犯罪行徑皆不相同，目前除了犯案日期，無從判研有何共同之處。

國安會副秘書長林飛帆遭遇網路假訊息攻擊，已向警方報案。（資料照）

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