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胡姓退役士官遭中拘禁近5個月 8月7日接回 陸委會︰樂見中方累積善意

陸委會。（資料照）

陸委會。（資料照）

2024/08/03 05:30

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國快艇在金門海域翻覆釀二死，兩岸七月卅日取得協商共識，將遺體和船隻返還中方後，被中共拘禁近五個月的金門胡姓退役士官，國民黨立委陳玉珍八月七日將陪同家屬赴中接人。據透露，中方有向我方承諾會將人送回；陸委會表示，樂見中方累積善意，人能回來就是好事。

今年三月十七日，隸屬於金門防衛指揮部金門守備大隊迫砲班的胡姓士官，在休假期間與鄰居吳姓男子一同出海釣魚，兩人因起霧迷航漂流到福建省圍頭海域被中國海警救起；三月廿三日，吳男先被釋放返回金門，胡男因具有軍人身分，遭中共留置未歸。

五月十四日，金防部對外證實，胡男已透過家屬主動申請志願退伍，五月八日已回復到「一般縣民」身分，並期待中國秉持人道精神，儘速讓人早日返回金門。

不過，儘管陸委會及家屬多次呼籲儘快放人，中共當局仍把人扣留在福建，直到七月卅日中國快艇翻覆案協商完畢，該案才露出曙光。陳玉珍八月一日發布新聞稿稱，經與中方協調後，將於七日陪同家屬前往中國、將胡姓釣客接回。

對於胡姓退役士官可望返台，陸委會昨表示，樂見中方採取行動，累積善意，只要人能趕快回來，就是好事。

「○二一四」中國快艇越界金門海域翻覆事件圓滿落幕，海洋委員會主任委員管碧玲昨天至金門展開「感恩之旅」。管在海巡署金馬澎分署長陳泗川等人陪同下，前往海印寺拜訪住持釋性海，並感謝金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛；她拜會金門縣長陳福海時，感謝縣府全部吸收兩位罹難中國漁民的殯葬善後費用以及人力支援。

管碧玲強調，這次協商能形成共識，其實很不容易，但終於「找到雙方都給予對方最大的體諒所形成的共識」，平等解決所有難題，顯示雙方如果能夠放下政治，兩岸都有智慧找到解法。

管碧玲也說，政治衝突中需要一個箭靶，吸收過程中所有的對立，她有足夠的人生哲學來面對這一切；她幽默表示，希望能做到「以我為箭靶，大家支持海巡」。

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