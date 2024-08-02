中國國台辦又扯聯大決議、一中原則 陸委會：2758決議不涉台灣

陸委會發言人梁文傑昨表示，IPAC大會通過決議，表達聯合國二七五八號決議不涉及台灣，和台灣政治地位無關，這是「白紙黑字」寫在聯合國二七五八號決議文。（記者陳鈺馥攝）

2024/08/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度在台北舉辦年會，大會並通過決議挺台參與國際活動。對此，中國國台辦痛批IPAC大會是一群「極端反華份子」拼湊而成，並指聯合國大會第二七五八號決議確認一中原則；陸委會則回應，聯合國二七五八號決議不涉及台灣。

國台辦批IPAC「極端反華份子」

中國國台辦發言人陳斌華前天稱，所謂IPAC是由一群「極端反華份子」拼湊而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事、編造及散播謠言，中國已多次表明反對立場，「台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉」；而聯大二七五八號決議充分反映、確認了「一個中國原則」，其權威不容挑戰。

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陸委會發言人梁文傑對此指出，IPAC大會通過決議，表達聯合國二七五八號決議不涉及台灣，和台灣政治地位無關，這是「白紙黑字」寫在聯合國二七五八號決議文。

梁文傑：決議沒寫台灣屬於PRC

梁強調，他可以唸一遍二七五八號決議，就是「承認中華人民共和國政府的代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表。恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府之代表，為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表，從它在聯合國組織及其一切所屬機構中非法佔據的席位驅逐出去」。

梁文傑表示，聯合國大會二七五八號決議沒有談到台灣，也沒有談到台灣的地位，更沒有談到台灣是屬於中華人民共和國，所以聯合國的決議「白紙黑字是很清楚的」。

外傳中國台辦系統與統戰部以國共交流為由，威脅國民黨立委不得參加IPAC大會，梁文傑回應，中方有沒有「動員」或是「反動員」參加這個部分，「我們目前暫時沒有評論」。

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