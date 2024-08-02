合照後 變尷尬／台灣國當面嗆謝「拆樑行動 差你一票」

台灣國理事長陳峻涵（右）昨與基隆市長謝國樑（左）合照後，高喊「拆樑行動差你一票」，謝國樑回應「謝謝」，尷尬地離開。（記者盧賢秀攝）

2024/08/02 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕身陷罷免案的基隆市長謝國樑，昨天改到城際轉運站前路口直播問安，遇到台灣國理事長陳峻涵要求合照，陳當場喊「拆樑行動差你一票，大家加油」，謝國樑回應「謝謝」就離開。謝表示，民眾表達不同意見他都尊重，希望理性、和平訴求理念，不要彼此干擾。

謝國樑前三天到基隆火車站向通勤族問安、發送政策筆記本，並在臉書開直播，被民眾檢舉違規，台鐵站務人員也出面勸離。謝昨天第四天直播問安，地點改在火車站對面的城際轉運站前。

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陳峻涵上前要求與謝國樑合照，謝欣然同意，陳卻出其不意連喊兩次「拆樑行動差你一票，大家加油！」謝拍拍他的肩膀說聲「謝謝」就走開。

陳峻涵表示，他是基隆人，要到台北上班，一早看到謝國樑在車站問安，不辦正事、市政荒廢，浪費納稅人的錢，一定要代表人民表達不滿。他說，罷樑行動看起來很艱難，但大家不要灰心，相信公民力量可以完成罷免行動。

謝︰尊重表達不同意見

謝國樑說，大家表達不同意見他都尊重，希望遵守法律基本原則，包括罷免團體提出的論述和想法，盼在理性和平的環境下訴求；他站在路口向民眾打招呼、發政策文宣，沒有影響任何人，希望大家理性、不要彼此干擾。

國民黨基隆市黨部昨天上午在信義市場舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講。市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱等人到場聲援謝國樑，強調謝為守護市產，被側翼團體抹黑並發動罷免，呼籲市民出來投「不同意罷免」票。

民進黨基隆市議員張顥瀚批評，不只謝國樑搞不懂自己為什麼被罷免，連國民黨都不知道該檢討的是自己，市長應該回歸市政，不要做無謂的政治批鬥，只會讓更多市民感到憤怒。

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