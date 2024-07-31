台灣加入IPAC 范雲、陳昭姿首任共同主席

IPAC執行董事裴倫德（右）宣布台灣正式加入IPAC，民進黨立委范雲（左）及民眾黨立委陳昭姿（中）擔任共同主席。（記者陳逸寬攝）

2024/07/31 05:30

〔記者黃靖媗、謝君臨、陳昀／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨在台北舉辦年會，IPAC執行董事裴倫德在會後記者會宣布，台灣將正式加入IPAC，首任共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。IPAC今年共迎來七個新會員國，其餘六國為哥倫比亞、馬拉威、伊拉克、索羅門群島、甘比亞、烏拉圭；IPAC會員國總數擴展至四十國。

范雲指出，IPAC規定必須要有跨黨派議員參加，才會邀請成為會員國，本次台灣加入IPAC，證明了台灣只要團結，就有機會打開國際組織的大門，歡迎其他政黨一起加入IPAC；她成為共同主席後，會努力拉近IPAC會員國與台灣國會之間的距離，相信台灣面對中國的威脅與挑戰的許多經驗，可以與全世界分享。

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陳昭姿則說，民眾黨在本次入會扮演重要角色，若沒有民眾黨，台灣不會成為IPAC會員國。

國會三黨獨缺國民黨 綠委批一直扯台灣後腿

參與IPAC活動民進黨立委包括范雲、王定宇、莊瑞雄、林楚茵、陳培瑜、吳沛憶、陳冠廷及張雅琳。民眾黨立委陳昭姿、吳春城也出席，國會三黨獨缺國民黨。

王定宇指出，IPAC是跨黨派結盟組織，在國民黨拒絕接觸、參與情況下，台灣遲遲無法入會。林楚茵則說，位處抗中第一線的台灣是最適合加入IPAC的會員國，過去因國民黨阻撓而無法入會，昨也未有國民黨立委出席年會，一直在扯台灣後腿。陳冠廷說，國民黨既已確認收到邀請函，仍選擇不參加，讓人深感遺憾。

總統府昨感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，以具體行動表達對台灣的支持，府發言人李問也呼籲，面對威權主義擴張的威脅，國內各政黨應不分黨派，將國家安全置於政黨利益之前，與民主國家國際友人合作，共同參與「國會外交」重要的跨國平台。

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