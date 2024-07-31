IPAC年會》歐議員：與台灣合作 絕不容中國脅迫施壓

IPAC年會昨在台北登場，歐洲議會議員包瑞翰（右）表示，沒有任何IPAC成員因中國施壓而缺席。（記者陳逸寬攝）

2024/07/31 05:30

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會昨在台北登場，與會代表並舉行國際記者會。對於多個國家議員行前遭中國施壓、阻其訪台，日本眾議員中谷元與歐洲議會議員萊克斯曼、包瑞翰表示，中國無權決定外國議員參與台灣事務及旅行自由。萊克斯曼更強調，與台灣合作攸關人權、安全及繁榮的延續，絕不容中國脅迫施壓。

包瑞翰：沒有成員因中國施壓缺席

IPAC廿八日證實，至少有五個國家的八位國會議員在出發赴台參與峰會之前，收到了來自中國外交官的電子郵件或電話；部分與會者所屬黨派的領導層也受到施壓。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰也強調，「沒有任何IPAC成員因中國施壓而缺席」。

請繼續往下閱讀...

歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼在記者會表示，本身所屬政黨黨主席就被中國大使聯絡試圖干預，但最終雙方並沒有任何接觸。萊克斯曼指出，與台灣合作攸關保護本國的人權、安全及繁榮，這是各國議員職責，絕不容中國脅迫施壓。

曾任日本防衛大臣的中谷元表示，北京無權決定外國議員參與台灣事務；若縱容這種行徑，豈不等於將民選議員的權利奉送給中國？

中谷元強調，民主國家的國會議員不應對北京的舉動保持沉默，必須共同確保經濟利益與民主自由受到保護，要做到這點，唯有維護以規則為基礎的國際秩序，北京當局必須遵守海洋法規，維護台海和平，這也代表北京必須停止扭曲國際法對台灣政治地位的詮釋。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰被問到台灣對抗中國扭曲聯合國第二七五八號決議的策略時表示，台灣人民能為自己的未來做決定，這也是世界其他國家的做法；台灣問題不只是台灣問題，而是全球問題。這也是為什麼他們必須將資訊帶回母國國會、帶回母國政府，更要讓母國民眾參與進來。中國試圖干預IPAC的運作，反證其對IPAC嚴肅以待。

副總統蕭美琴於記者會致詞表示，感謝IPAC成員與其他支持台灣有意義國際參與的國家，拒絕北京錯誤解讀聯大第二七五八號決議，將台灣排除在外的行為，使大家成為全球良善力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法