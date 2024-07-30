美跨黨派參議員提案》 若中犯台 美全面制裁

美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文、民主黨籍達克沃絲（圖左）近日共同提案，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁。（資料照，國安會提供）

2024/07/30 05:30

〔政治中心／綜合報導〕美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文、民主黨籍達克沃絲近日共同提案，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁，包括限制中國製造的產品進口美國。

從經濟、能源到金融

中央社報導，蘇利文、達克沃絲在二十五日共同提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」（Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act），簡稱「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）。法案已經交付相關委員會審查。

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根據新聞稿，如果中國對台灣發動軍事侵略，法案主張對中國全面制裁，制裁對象包括中國共產黨成員、中國金融機構及工業部門，將禁止美國金融機構（投資公司、私募股權公司、風險投資公司或對沖基金）對任何受益於中國共產黨、或與中國共產黨有關的中國實體投資，並限制中國製產品進口美國。

蘇利文指出，中國共產黨對台灣、美國及印太地區盟友的侵略威脅日增，美國必須展現穩定、堅定的跨黨派承諾，支持台灣的民主。

達克沃絲說，台灣面對日益增強的中國威脅，致力鞏固民主，如果美國要繼續做為全球領袖，必須挺身而出，支持像台灣這樣的夥伴。這項提案傳達明確訊息：美國不會容忍任何危及民主夥伴與全球經濟穩定的單邊侵略行為。

蘇利文、達克沃絲五月與民主黨籍昆斯及芭特勒組團訪台，兩人當時就預告將提出這項法案。

蘇利文二○二二年首度提出「與台灣同一陣線法案」，共同提案人是同黨參議員馬歇爾，當年一月交付委員會審查。

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