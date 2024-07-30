台日交流高峰會台南開幕 賴：集結友好力量共創雙贏

總統賴清德以錄影方式為「第十屆台日交流高峰會in台南」致詞。（記者王姝琇攝）

2024/07/30 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕第十屆台日交流高峰會昨日在台南開幕，總統賴清德以錄影方式致詞，期盼在大家的支持下，繼續集結台日友好力量，創造雙贏發展；台灣將持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻，未來也會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

高峰會開幕式播放賴清德致詞影片，向所有出席貴賓表示誠摯的歡迎，並提到上週台灣受到颱風凱米的衝擊，藉此機會感謝日本各界對台灣的關心。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，台日交流高峰會於二○一五年首次在日本金澤市開辦，當時他擔任台南市長，這些年來他也曾以行政院長、副總統等身分共襄盛舉。高峰會今年邁入第十年的里程碑，在台南四百的歷史時刻首度來到台南舉辦。

賴說，今年有四百多位日本貴賓，創下在台舉辦新紀錄，台灣在地參與人數也創新高，展現出台日雙方的重視，彼此連結也越來越深。其中有七成日本貴賓是第一次來到台南，相信各位一定會愛上台南、愛上台灣。

盼為世界做出更多貢獻

賴清德提到，去年台日交流高峰會在台南市的姊妹市仙台市通過「仙台宣言」，支持台灣的國際參與。此次在台南登場，台灣也有同樣的期待，希望台灣在各位的支持之下，持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。未來，台灣會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平、繁榮，相信在各位貴賓的支持之下，「台日交流高峰會」能夠繼續集結台日友好的力量，創造雙邊的雙贏發展。台灣好，日本好，世界一定會更好，大家一起努力，讓台日友好繼續寫下新的篇章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法