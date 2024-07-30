在野黨抵制 台灣尚未成IPAC會員國

副總統蕭美琴昨接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

2024/07/30 05:30

〔記者黃靖媗、謝君臨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今年首度來到非會員國的台灣舉辦。回顧過去台灣試圖加入IPAC的歷史，除了遭到國民黨阻撓，也曾在IPAC對台放寬參與標準時，因民眾黨拒絕參與而未能加入。

IPAC自二○二○年成立，二○二一年起陸續在羅馬、華府、布拉格等地舉行年度峰會，今年首度在非會員國台灣舉辦。

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IPAC是以世界各國國會為主體的國際組織，需要國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員做為該國代表擔任共同主席（Co-Chairs），才能申請加入。

過去因為國民黨不願加入，台灣一直無法加入IPAC，直到去年IPAC理事會與秘書處決議，若有民眾黨立委加入，就可以進行台灣入會資格的審核，給予台灣特殊待遇。

據了解，IPAC當時邀請民眾黨代表、立委張其祿加入IPAC，張未答應並參與會議，讓台灣至今仍未加入IPAC。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇直陳，由於內部的某些原因，台灣尚無法成為IPAC會員國、更無法參與在台灣舉行成員內部會議。

民進黨立委范雲指出，IPAC成立以來不斷對國民黨釋出邀請，但國民黨始終拒絕派代表參與任何活動，這次IPAC年度峰會在台舉辦，不但是第一次辦在非成員國，更帶來史上最大的跨國議員訪團，顯示世界對台灣的支持來到新的高峰。

范雲呼籲國民黨立委，與其跑去別的國家做外交，不如在史上最大國會訪團來台時，應邀出席活動。IPAC的宗旨在於促進各國在對中政策上達成共識，若國民黨有不同聲音，更應該在會議中表達，而不是選擇拒絕參與對話。

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