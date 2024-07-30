IPAC年度峰會 今台北登場》藍傾向開放 尊重個人與會選擇

副總統蕭美琴昨接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

2024/07/30 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會今天在台舉行，國民黨團首席副書記長林思銘昨天表示，立法院有通知黨團今日將舉辦這樣的年會，黨團也有告知黨團成員，目前黨團的態度傾向開放、尊重個人的選擇，想要參加的人，就可以去參加。

立院早在七月九日即發函各黨團

林思銘七月廿七日受訪稱，IPAC應該不會邀請藍營立委，他並沒有收到邀請；但立院早在七月九日發函各黨團，請各黨團依立院席次比例（國民黨十位、民進黨十位、民眾黨兩位）推派委員參加IPAC年會。民進黨發言人吳崢昨指出，國民黨抵制不出席，面對質疑，還扯謊說IPAC沒邀請，被立法院的公文打臉，各黨團都有受邀。

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對此，林思銘說明，他後來查證確實有受邀，黨團也有告知黨團成員，目前黨團的態度傾向開放、尊重個人的選擇，不會阻擋，想要參加的人，就可以去參加，沒有空也不會勉強。

對於民進黨團幹事長吳思瑤稱台灣內部政黨缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息，「寧為中共同一陣線，而不與民主同盟國家合作。」林思銘回應，沒去就要被扣上紅帽子，會不會太沒同理心？就算在休會期間，立委行程也是滿檔，很多事情早就安排好了，若與自己意見不同就要被抹紅，造成社會內部對立愈來愈嚴重，並非國家之福。

國民黨立委黃仁也認為，IPAC是反中聯盟，對國民黨的角色扮演上比較敏感；國民黨團副書記長王鴻薇表示，民進黨不用先射箭再畫靶，如果收到邀請會派代表參加。

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