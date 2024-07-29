中國船翻覆案明協商 預定送回遺體及船隻

中國快艇翻覆案，善後事宜討論，商定七月卅日在金門金湖飯店繼續進行。（資料照，海巡署提供）

2024/07/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇越界今年二月在金門海域翻覆釀二死，原定廿四日在金門舉行的協商，因凱米颱風攪局延期。陸委會昨日證實，金門事件善後事宜討論，商定七月卅日在金門金湖飯店繼續進行；據透露，若協商順利，當天兩名船員遺體和船隻將送回中國。

陸委會表示，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的○二一四金門事件善後事宜討論，經兩岸雙方密切溝通後，已商定七月卅日依原定規劃在金門金湖飯店續行協商，雙方為求協商順利周妥，家屬代表及中方代表團一行，廿九日先抵達金門。兩岸人員將於當日先進行場勘，討論並確認第二天相關活動行程。

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據了解，本次中方代表團成員有泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、晉江紅會顧問莊東航及家屬共六人；我方協商代表有陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署官員、海基會代表等。

值得注意的是，中方有意將中國快艇翻覆事件，與金門胡姓退役軍人出海釣魚遭留置未歸一事「包裹處理」，認為這與○二一四事件相關。若雙方協商順遂，胡姓釣客有望返台；另一方面，中共方面已向金門部分人士轉達，待金門事件處理完畢，後續將開放中客赴金門旅遊。

熟稔內情人士透露，兩岸預定卅日舉行善後協商，雙方人馬廿九日先到金門場勘外，也會到殯儀館拈香。若協商順利，雙方將簽署協商共識的文件，兩名船員遺體和船隻當天就會送回中國，亦會給予家屬一筆慰問金。

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