鄭天財幹部招待選民赴中 2人認罪輕判

國民黨籍立委鄭天財(圖中所示)競選團隊參謀長李尚典，涉收中資助選被判刑。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、郭佩金夫婦，被查出收受廣西台辦資助人民幣十二萬元，邀約選民赴中接受落地招待，為國民黨立委鄭天財助選，台北地院審酌兩人坦承犯行，依反滲透法判李男五月徒刑，得易科罰金；郭女四月徒刑，緩刑五年。

鄭天財二○一二年當選立委，今年再獲國民黨提名參選，成功拿下四連霸，但擔任其競選團隊參謀長、後援會成員的李尚典和郭佩金夫婦，被查出去年初受廣西台辦聯絡交流處長陳懋指示，協助鄭天財競選，由李尚典擔任窗口，定期回報選情、助選進度，以及選戰策略規劃。

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同年八至十二月間，李尚典、郭佩金陸續帶團前往中國廣西旅遊，接受落地招待，並收受陳懋以「獎金」等名目的人民幣十二萬元，資助鄭天財競選。此外，兩人也時常動員曾一同參與旅行的團員，參加造勢活動。

檢調查出，李尚典曾向中共官員邀功稱「我要回南寧領獎了」、「年後準備帶一級幹部過去」；廣西台辦則回應「慶功酒已準備好」、「你的工作能量適合在國台辦任職」等語。

法官認為，李、郭所為已妨害選舉投票的公平，影響民主政治之正常發展，審酌兩人坦承犯行，依反滲透法，判李尚典五月徒刑，得易科罰金十五萬元；郭女四月徒刑，緩刑五年，須繳交十五萬元至公庫。

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