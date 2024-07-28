基隆拆樑志工重回街頭 教民眾回覆查詢單

山海公民拆樑行動的志工重回街頭，宣導回覆查對單。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公民團體發動罷免市長謝國樑行動，連署名冊四萬三千多份送到基隆市選舉委員會查對中，傳出選委會要寄出大量查詢單，未即時回覆查詢單可能遭剔除，「山海公民拆樑行動」的志工，再度回到街頭恢復「行動連署」，教民眾如何回覆查詢單，避免罷樑連署被沒收，並嗆選委會別當謝國樑打手。選委會表示，中立依法進行查對作業。

傳基隆選委會將寄2.5萬份查詢單

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，市府民政處送請議會審查罷免查對作業費墊付款的公文中，證實選委會要郵寄二萬五千份查詢單。選委會先前指出連署會被剔除的九大樣態，包含「未回覆查詢單」，擔心民眾不知道要回覆查詢單遭剔除，致第二階段罷樑連署無法跨過門檻，決定再次回到街頭宣講。

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她說，拆樑團體志工廿六日、廿七日分別到基隆安樂市場、信義市場展開「行動連署」，實體教導民眾收到查詢單時，要如何回覆，同時有八處無志工站點，接受民眾郵寄連署書，志工會陸續到人潮聚集的地點加強宣導。

拆樑團體說明，基隆有很多人在外縣市工作或就學，無法即時收到掛號信，未回覆查詢單遭到剔除並不合理。李晏蓉呼籲選委會別淪為謝國樑打手，一場人民發起的罷免行動，不要因為行政機關的不中立，導致最後要走上司法程序，相信是各界不希望看見的結果。

選委會強調中立 依法查對

選委會總幹事張淵翔表示，第二階段查對作業進行中，除查詢單外還有其他相關的查對作業要進行，請外界信任中央選委會及基隆市選委會中立依法進行查對作業，未回覆的查詢單，依中選會函釋將參酌綜合事實來認定。

行銷觀光 侯友宜同台挺謝國樑

基隆市政府昨天在八斗子漁港碧砂泊區舉辦浪曲嘉年華會，一連兩天邀請知名歌手演出，還有山海市集及小卷免費試吃，新北市長侯友宜與謝國樑昨晚同框，行銷小卷與兩市觀光產業，挺樑意味濃厚。

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