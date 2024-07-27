打著「縣長助理」名號 誆騙6500萬／林姿妙親信 許智信判12年

宜蘭縣長林姿妙親信、公共造產專員許智信以縣長助理名號，在外誆騙募資，被判刑12年。圖為蘭陽媽祖文化節活動，許智信（穿白衣者）跟隨林姿妙遶境。 （資料照，取自蘭陽媽祖文化節粉專）

2024/07/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信以縣長林姿妙助理名號，在外誆騙募資，詐騙金額達六五○○萬元；宜蘭地方法院昨宣判，許涉犯十七罪，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法詐欺取財罪，判處十二年徒刑，褫奪公權五年。法官批評，許利用職務機會詐取鉅款，敗壞公務員形象至鉅。

許智信到庭聆聽宣判，未發一語；林姿妙勘災時面對媒體詢問，僅說「謝謝」即離去。

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許智信後來借調到縣長室，對外宣稱是縣長秘書、助理，幫林姿妙「跑攤」，被視為林的親信。去年九月廿八日突然無故曠職，外傳捲款潛逃，不乏民代、地方名人被騙「投資」，受騙民眾炸鍋，將矛頭指向縣府與林姿妙。

檢方查出，許智信利用縣長室專員等身分邀請被害人投資賺錢，話術相當多，包含標到媽祖文化節、或採購口罩需資金挹注，或稱廠商缺標金投標童玩節工程，可一起投資獲利等；檢方掌握十七名被害人，有人最多被騙一二八○萬元，今年二月起訴。

宜蘭地院昨宣判，許智信受縣政府聘用擔任公共造產基金「專員」，是有法定職務權限的公務員，支援縣長室代表或陪同宜蘭縣長聯繫、參與活動，竟利用職務上機會詐取財物犯意，二○二一年六月至二○二三年九月，以有未公開的政府採購標案可投資名義，向十名被害人收取款項，致被害人陷於錯誤、陸續交付。

地院指出，許智信明知積欠高利貸無力償還，竟意圖不法所有，基於詐欺取財犯意，二○二三年一月至九月間，另向七名被害人佯稱有投資案可投資，詐欺被害人交付款項，全案合併判處十二年徒刑。

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