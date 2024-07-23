授勳高哲夫 賴盼建立台歐盟經濟夥伴協定

賴清德總統（右）昨頒授「大綬景星勳章」給即將卸任的歐洲經貿辦事處長高哲夫（左），感謝高哲夫對深化台歐關係的卓越貢獻。（中央社）

2024/07/23 05:30

歐洲經貿辦事處長以台語和台灣道別：我會再回來這裡

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨頒授歐洲經貿辦事處處長高哲夫「大綬景星勳章」，表彰其過去五年發揮創新精神，對深化台歐盟關係的卓越貢獻，賴並期待雙方持續加深各領域交流，建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制。高哲夫則以台語與台灣道別：「很高興和你做朋友，我會再回來這裡。」

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高本週將離台回歐盟總部

賴清德指出，高哲夫二○一九年上任，是任期最長的處長，任內大力推動台歐盟經貿關係，也積極提升歐盟對台灣及台海情勢的關注，不斷強化歐盟對台灣的支持，期待台灣和歐盟在高哲夫奠定的基礎上持續加深各領域交流，建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制，共創多元合作的新篇章；高哲夫本週將啟程回歐盟總部，台灣隨時都張開雙臂歡迎好朋友高哲夫。

高哲夫表示，台歐之間有著建立在共同價值上的友誼，很高興見證台灣成為歐盟印太戰略的一環，深化與歐盟的合作；並感謝台灣在烏俄戰爭時毫不猶豫地表達支持、提供人道協助，他也樂見台歐之間價值供應鏈越來越密切，過去四年台灣對歐盟投資，甚至超越過去四十年以來的總和。

另外，副總統蕭美琴昨接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員齊舍偉特，代表賴總統、台灣政府及人民歡迎齊舍偉特議員訪台，感謝他長期關注並支持台德關係的發展，期待雙方穩健關係進一步發展。

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