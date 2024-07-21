川普、拜登兩任政府 對台軍售類型大不同 川普多大型軍備 拜登重彈藥訓練

川普、拜登對台軍售比較

2024/07/21 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國前總統川普日前以共和黨總統參選人身分受訪，指台灣要向美國支付防衛成本（pay for defense），外界也關注川普四年執政期間，與現任民主黨拜登政府近四年，台美軍售有何差別。根據統計，兩任政府合計對台軍售及援助逾四百億美元，其中，川普時期主要售台大型軍備，拜登則偏重彈藥、系統及訓練。

對台軍售及援助 兩任政府合計逾四百億美元

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綜觀川普任內十一次軍售台灣的內容，主要的重要軍售包括各式先進精準飛彈、重型魚雷、M1A2T主戰車、刺針飛彈及F-16V戰機、海馬斯多管火箭系統等，總計軍售金額一八三．三五億美元（約新台幣六○○九億元），可看出主要以大型裝備為主。其中，軍售項目純粹為系統、彈藥及訓練者，相關金額則約六十億左右。

拜登至今則有十五次軍售台灣紀錄，重要軍售項目包括海馬斯多管火箭系統、魚叉飛彈、響尾蛇飛彈、火山佈雷系統、F-16V紅外線搜索追蹤莢艙、彈簧刀和ALTIUS六百無人機、反輻射飛彈、先進空對空飛彈、戰術鏈等系統升級維持等，總計軍售金額為五十四．八一二億美元（約新台幣一七九七億元），較川普軍售金額少了許多。其中，軍售項目純粹為系統、彈藥及訓練者，相關金額約四十二．三二七億美元，占了其任內軍售金額的多數，也可看出其軍售的主要類型。

雖然軍售金額少，但拜登政府任內透過美國國會所通過援台法案的數額則高，法案已同意分年提供台灣價值超過二○七億美元（約新台幣六七八八億）的物資、訓練及協助，包括台灣政策法、二○二三國防授權法、二○二四撥款法總計約一八八億美元的軍事融資（FMF）、貸款和超額防禦物資（EDA），以及援外法案十九億美元的補充台灣防禦性軍事物資等。

此外還有援助台灣、以色列及烏克蘭等印太及盟友國家的區域援助法案，拜登時期的台美軍事合作方式呈現較多樣式。

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