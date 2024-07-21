已安排其他行程 蔡不出席全代會

民進黨全代會今天登場，本屆以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，並製作標語帆布袋及主視覺貼紙等限定小物。（圖：民進黨提供）

2024/07/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今登場，訴求「守護台灣、鞏固民主」第一品牌，這也是兼任黨主席的總統賴清德就職後的首次全代會，被視為正式迎來賴清德時代。黨內指出，新政府上路以來多次民調結果皆獲高度評價，下階段將由行政部門掌握政策發球權，從總統府、行政院、黨中央及立院黨團分進合擊。

賴清德將親自致詞

民進黨今年將於國際會議中心舉行全代會，主題為「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」，向社會宣示民進黨將持續以守護台灣、鞏固民主為首要目標，並團結各界力量、帶領台灣穩健向前。除了賴清德將親自致詞，並邀行政院長卓榮泰進行施政報告。

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立法院民進黨團幹事長吳思瑤評估，從新國會、新政府上路到立院會期結束，第一階段的主戰場在立院，民進黨在論述和議事攻防上呈現團體作戰的意識，也確有斬獲，打造好的開始。

吳思瑤續指，第二階段則由行政部門掌握政策發球權，例如總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會，行政院也籌辦經濟發展委員會，府、院、黨及黨團朝國家進步的正確方向分進合擊，民進黨有信心用政策拚搏。

黨內人士表示，這是民進黨延續過去八年執政成績的首次全代會，也是我國總統民選以來，首次政黨連續三次取得中央執政。新執政團隊上任兩個月，歷次民調均顯示高度評價，而民進黨在政黨滿意度也多次蟬聯主要政黨第一名。

根民進黨黨章，歷任黨主席的黨員具有當然黨代表身分，擁有投票權。前總統蔡英文辦公室說明，蔡接獲全代會邀請前就已安排其他行程，故不克出席，無其他特殊考量。至於保外就醫的前總統陳水扁，二○二○及二○二二年曾參與投票，今年預計也將出席。

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