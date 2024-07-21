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民進黨全代會今登場 聚焦黨內派系消長

民進黨今天將改選中常委、中執委、中評委，這也是黨主席賴清德就任總統後，黨內權力結構首度重新洗牌，牽動未來選舉布局。（資料照）

民進黨今天將改選中常委、中執委、中評委，這也是黨主席賴清德就任總統後，黨內權力結構首度重新洗牌，牽動未來選舉布局。（資料照）

2024/07/21 05:30

賴魁就任總統後 黨內權力結構首度洗牌

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今天將改選中常委、中執委、中評委，這也是黨主席賴清德就任總統後，黨內權力結構首度重新洗牌，牽動未來選舉布局。黨內關注重點包括親賴勢力的斬獲席次，前總統蔡英文卸任後的英系是否出現消長，以及黨籍立委陳亭妃被正國會除名、海基會前董事長鄭文燦涉貪案，是否也影響黨內派系版圖。

兩大變數 牽動派系競合

民進黨黨職每兩年改選一次，本屆由三○九名全國黨代表，加上黨公職所組成的三○八名當然黨代表，共計六一七張選票。有卅九人登記角逐卅席中執委，再從中執委選出十席中常委。目前將卸任的中常委派系分布，新潮流三席、英系二席、正國會二席、蘇系一席、綠色友誼連線一席、湧言會一席。

做為黨內最大派系的新潮流，中常委人選規劃立委林俊憲、林宜瑾、邱志偉，有別於過去分配北、中、南流各一席，三人皆屬南流系統，親賴色彩濃厚。其他親賴勢力方面，綠色友誼連線擬推台北市議員鍾佩玲，接棒總統府副秘書長何志偉的中常委席次；以行政院長卓榮泰為首的民主活水是否插旗中常委，值得關注。

英系方面，派系人士評估席次「坐一望二」，今年與立委王世堅合作搶攻，第二席仍有努力空間，人選預計為前立委蘇治芬，整體實力消長成為焦點。同樣目標「保二」的正國會陷入分裂危機，在陳亭妃自帶人馬參選遭除名後，派系內部自評掌握四到五席中執委，亦即可穩守一席中常委，由現任中常委陳茂松續任，能否撐起第二席尚不明朗。蘇系則由立委張宏陸出馬，接手新北市黨部主委蘇巧慧的席次。湧言會一席由立委王定宇繼續坐鎮。

黨內觀察，此番改選有兩大變數，對派系競合產生連動效應。一是劍指中常委的陳亭妃，在失去正國會奧援下，其掌握的黨代表票數流向及與其他派系結盟的可能性。二是鄭文燦領軍的「桃園隊」票源，鄭因涉貪案遭收押禁見後，各方人馬積極爭取，被視為關鍵力量。

至於攸關黨紀處分事務的中評會選舉，十六人登記競爭十一席中評委，將再從中推舉一人擔任主委。現任中評會主委、新潮流立委賴瑞隆尋求連任，黨內評估選情相對單純。

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