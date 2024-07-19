政院通過 損毀不義遺址最高罰2千萬

行政院。（資料照）

2024/07/19 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「不義遺址保存條例草案」，對於毀損公有不義遺址原建物或遺構者，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上二千萬元以下罰金。

文化部次長王時思在院會後記者會說明，不義遺址是指威權統治時期國家為達鞏固威權統治目的，所為侵害人權事件的發生地，包含羈押、審判、刑求、監禁、處決等場所或相連場域，具有歷史價值與轉型正義教育意義者。

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王時思指出，由於不義遺址所涉區域內的空間現況樣態多元，包括土地或建物權屬於公有或私有、原有建物可能已為改建，或僅保有部分遺構，甚至現地早已無遺構殘存等。因此，不義遺址的保存活化，可視空間狀態以豎立歷史標誌、侵害人權事件解說、數位虛擬重建、定期或依申請開放、辦理歷史事件紀念儀式或活動等方式來進行保存。

王時思表示，促進轉型正義委員會在完成任務解散前，已經完成審定公告的不義遺址共計四十二處。至於促轉會任務總結報告已揭露的六十四處潛在不義遺址，文化部到今年六月為止，已完成白色恐怖事件的「原水源地刑場」、二二八事件的「中山堂」等共計十一處潛在不義遺址的先期審議作業。

王時思說，待專法、配套子法及行政規則陸續公布後，逕送審議會辦理審議及公告，預計於二○二六年完成全數六十四處潛在不義遺址公告。同時，文化部也將持續依職權或接受個人、團體提報，進行調查及建立個案資料。

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