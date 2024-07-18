藍力挺楊文科 盼政治力勿介入 綠委批雙標 傷害司法

新竹縣長楊文科被控，涉嫌在竹北天坑事件中，明示、暗示要求當時的縣府工務處長江良淵放水讓豐邑機構違法復工至少2次，另他2月底被搜出的不明現金也另涉財產不明罪嫌，檢方將另案偵辦。（記者黃美珠攝）

2024/07/18 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕新竹地檢署昨起訴新竹縣長楊文科等人涉嫌貪污，國民黨強調相信楊文科清白，希望司法和檢調不受政治力影響。民進黨立委表示，民進黨對貪腐案件向來是高標準檢視，對比國民黨在前桃園市長鄭文燦案和楊文科案的態度，明顯是雙重標準。

國民黨發言人楊智伃說，相信楊文科的清白，尊重檢調的司法調查，國民黨期待透過司法程序還楊文科公道，希望所有司法檢調人員不受政治力影響，發揮司法的公正性、公平性，讓人民看見司法的行動力及真相。

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律師出身的立院民進黨團書記長莊瑞雄昨受訪表示，民進黨的態度就是尊重司法，以證據來講話，但國民黨日前對鄭文燦案指指點點，認定十惡不赦，碰到楊文科就換了一個標準。他直言，政黨對從政的涉案人士表達關心，不必預設任何立場，否則無形中減損民眾對司法獨立的信心。

民進黨團副幹事長林楚茵也說，國民黨一路以來都是雙標，鄭文燦當時被收押禁見的原因是實質影響力，藍營上下見獵心喜、拍手叫好。觀察楊文科案起訴書，楊的實質影響力才是發揮到淋漓盡致，包括要求局處首長放水、將天坑賴給前任新竹縣長林光華；且公共建設發生這種情況通常是重新招標，縣府卻編預算給豐邑公司做，但國民黨無人敢出面指責。

兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆指出，民進黨對於鄭文燦案都是尊重司法調查，廉政會也立即採取最高標準的三年停權；反觀國民黨一遇到藍營貪腐案件，往往先抹黑為政治追殺，藍綠兩黨對自我要求的標準高下立判。

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