天坑案》江良淵繪寶藏圖 檢查扣1483 萬現金

新竹縣政府簡任秘書、前工務處長江良淵利用「寶藏圖」隱匿來源不明的一千四百多萬，檢方起訴指他另涉貪污罪中的公務員財產來源不明罪嫌。（資料照，記者黃美珠攝）

2024/07/18 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署調查，新竹縣政府簡任秘書江良淵從二○一五年起到他去年九月初被搜索收押為止，涉嫌違背職務收受賄賂或圖利他人，在三縣市被搜索查扣高達一四八三萬五千元來歷不明的現金。檢方說，江為掩人耳目，甚至繪製「寶藏圖」來記載這批鉅款，藏放處包括陽台排水溝等地點。由於江迄今仍無法說明這些查扣金額的來源，另涉貪污治罪條例中公務員財產來源不明罪。

對於檢方的指控，外界始終無法聯繫上江良淵，無從得知其看法。

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新竹地檢署起訴指出，偵辦竹北天坑案後，去年七月底搜索豐邑建設，循線發現江良淵疑似長期涉嫌違背職務貪污。專案人員去年九月七日清晨搜索江良淵竹北住處辦公室時，扣得記載藏錢位置的「寶藏圖」便條紙兩張。

專案人員按圖索驥，從「寶藏圖」所載位置，在竹北的陽台排水溝內起獲用黑色塑膠袋和紙袋裝的現金共一九九萬多元，其中塑膠袋內一三九萬多元的一千元、兩千元鈔票沾滿泥巴且毀損，總共有十幾疊；加上後來在他座車上查扣的三萬元，這波搜索總共起獲來路不明現金二○二萬六千元。

竹縣府前處長 公文封裝鉅款

檢調同日根據江良淵「寶藏圖」兵分二路，殺往台中住家、苗栗老家，再分從台中住家二樓書房防潮箱下方的木製抽屜櫃內，起獲現金四十萬元；苗栗卓蘭老家房間衣櫃最底層，發現數十袋裝了一千元和兩千元紙鈔的牛皮紙袋與信封，部分信封還是新竹縣府公文封，經清點，總共高達一二四○萬九千元。加上竹北先被查扣的，共有一四八三萬五千元。

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