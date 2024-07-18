自由日日shoot》檢重批楊文科 奉劣蹟建商為上賓

竹北天坑案大事紀

2024/07/18 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署昨天偵結竹北天坑弊案起訴，認定新竹縣長楊文科從二○二二年十一月爭取連任時，就接受豐邑機構用政治獻金回捐其競總租金；同年十二月中起接連受豐邑總經理邱崇喆等私下請託，用明示或暗示地對時任縣府工務處長江良淵施壓，使得縣府放水已出現多次坍塌意外的「豐采五二○」工程建案得以違法獲得第二次和第三次復工。檢方痛批，楊文科以人民生命、財產做為建商違法施工豪賭的籌碼，建請院方從重量刑。

楊文科涉施壓工務處長江良淵 放水建商

楊文科昨回應，檢方全無採納他在偵查時的相關說明和所提具體反證，僅以片面、間接且無直接關聯的推理，用備受質疑而且司法實務很有疑慮的圖利罪來起訴他，讓他遺憾不解；他做事一向坦蕩，絕無收受任何不法利益。未來將向法官說明澄清，爭取法院透過完整、公平、獨立審酌的機制，還他清白與公道。

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起訴書指出，二．五億多元的犯罪所得，是指豐邑在技師協助下偷工減料所省下的錢，還有江良淵在二○二二年七月底違法給建商首次復工的不法利得，加上江良淵被查獲一千四百多萬元來路不明現金在內的總和數字。

檢搜可疑現金 楊另涉財產來源不明罪

起訴書指出，檢調二月底從楊文科辦公室、住處以及縣長官邸，搜獲可疑現金六十九萬多元，還有金幣以及金飾多枚等贓證物，楊文科此部分也涉及貪污治罪條例的公務員財產來源不明罪嫌，後續將另案偵辦。

新竹地檢署表示，豐采五二○工地從二○二二年四月初內部首次坍塌開始，到去年六月中為止，總共造成基地內、外八次坍塌，甚至有小貨車和特斯拉掉落。為求工地復工，縣府跟豐邑之間存有三次違法復工和一次違法搶險復工未遂的官商勾結問題。

其中首次違法復工是由江良淵和黃姓承辦人默許；但第二次和第三次違法復工則是楊文科收到豐邑機構創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等請託後所授意。

檢方起訴指出，楊文科做為縣長應維護社會公共利益及人民生命財產安全，卻在未查明本建案基地周邊多次坍塌原因下，一再聽憑建商請託而對轄下公務員關說甚而共同圖利，更不避嫌收取豐邑機構提供免費使用競選總部、餐券、餐食招待等利益，把劣蹟建商奉為上賓，卻視民眾權益如草芥。

檢方痛批，楊文科以人民生命、財產做為建商違法施工豪賭的籌碼，躲在幕後指示江良淵想方設法通過應由專家判斷之搶險計畫，踐踏專業，將人民生命、財產暴露於高度危險，危害社會公共安全與營建品質，犯罪動機、惡性均重大，建請法院從重量刑。

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