立院通過藍白提案 解除赴中禁團令 陸委會：誤導民眾風險警覺性

國民黨團提案解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，昨在藍白人數優勢下表決通過。（記者田裕華攝）

2024/07/17 05:30

〔記者林欣漢、陳政宇、陳鈺馥、吳亮儀／台北報導〕立法院院會昨通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。

陸委會：視兩岸互動 滾動檢討政策

陸委會回應，尊重立法院之決議，政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，以確保國家整體利益，並籲中方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。

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旅遊團赴中禁令於六月生效，國民黨團提案解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，經過協商冷凍期一個月後，仍無法達成共識，昨在藍白人數優勢下，表決通過國民黨團、民眾黨團共同提出的修正動議。

立法院長韓國瑜稍早召集朝野黨團協商討論，但未能達成共識。列席的陸委會副主委李麗珍說明，總統賴清德五二○就職時談到，先從重啟雙邊對等旅遊觀光，共同追求兩岸和平共榮。陸委會去年八月就公布團體旅遊的規劃，待中方開放就能落實，近期也開放馬祖踩線團及夏季旅展等，但中客無法到金馬的障礙確實是出於中國。

李麗珍指出，陸委會在中方發布懲獨廿二條後，將旅遊燈號提高至橙色，若此刻解除禁團令，恐誤導國人對赴中的人身安全警覺性，也是向國際社會釋出錯誤訊息；且該決議牽涉國安問題及兩岸互動，應該滾動式檢討。

綠委：障礙在中國 國民黨搞錯方向

民進黨團幹事長吳思瑤表示，非常遺憾立院通過這樣的提案，不是台灣不開放，是中國不放行，不能恢復兩岸觀光旅遊的障礙是中國。國民黨應當向中國要求去除障礙，這是搞錯方向。

國民黨團副書記長王鴻薇指出，提案通過將可以解決現在台灣觀光業的困境。

陸委會指出，恢復兩岸觀光交流的障礙在中方。我方從未限制國人赴中自由行；在旅行社組團赴中方面，自今年三月至六月已有約十二萬人次赴中。

陸委會批評，中方自二○一九年八月一日起停止中客來台個人旅遊，中國文旅部自去年一月迄今，已開放組團前往一三八個國家及港澳出境旅遊，但台灣未列入開放名單；今年四月廿八日文旅部以附條件的方式，恢復福建居民赴台團隊旅遊，但中方迄今無一人、一團來台旅遊。

交通部長李孟諺表示，期待雙方都能有更多開放。觀光署長周永暉表示，等收到立法院的正式要求後，會立刻和陸委會等單位舉行跨部會會議，有結論後會馬上公布。

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