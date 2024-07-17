《立院三讀》NCC組織法 刪除過渡條款

立法院院會16日三讀通過國家通訊傳播委員會組織法第四條修正草案，立法院院長韓國瑜敲下議事槌。（記者塗建榮攝）

2024/07/17 05:30

〔記者謝君臨、蔡思培／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正案」，規定委員任滿得連任一次，已連任者不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」。此外，修正案也規定，如因立院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於三個月內補足提名。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲對此表示尊重，只要總統公布法律，NCC就會遵守。

請繼續往下閱讀...

委員任滿得連任一次

現行NCC組織法第四條規定，本會置委員七人，均為專任，任期四年，任滿得連任，由行政院長提名經立院同意後任命之。另，本會委員任期屆滿未能依規定提任時，原任委員的任期得延至新任委員就職前一日止。

立院司法、交通聯席會於五月一日審查本案時，國民黨團總召傅崐萁等人提出「依政黨比例分配委員人數」等條文內容，民進黨團總召柯建銘則強調，大法官釋字六一三號解釋已認定「依政黨比例」違憲。但最終藍白挾人數優勢通過停止討論、並保留協商的動議，因此全數條文保留送朝野協商。

立法院長韓國瑜本月十一日主持協商時，國民黨團突然提出修正動議，刪除「依政黨比例分配委員人數」的條文內容，但朝野仍舊無法達成共識。

院會昨表決前，民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團不贊成以政黨比例分配委員席次，修正草案參考公視模式。民進黨立委吳思瑤指出，針對七月底任期將屆滿的NCC人事同意權案，藍白共擋了八次，民眾黨以公視模式要產生新任委員，本質恐有違憲之虞。國民黨立委翁曉玲說，修法替NCC注入活水，帶來新氣象。

經表決，最終通過國民黨團所提修正動議，規定NCC委員任滿得連任一次，已連任者不得再任；刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」。並增訂「委員出缺時，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。」另，如因立院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於三個月內補足提名。

此外，國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，要求以新聞頻道為主的衛星廣播電視事業執照期限為永久，另有效力溯及既往適用爭訟中案件等規定，其中包括NCC於二○二○年處分不予換照的「中天電視台」案。民進黨團提出復議，昨在院會表決，復議案不通過，該案付委審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法