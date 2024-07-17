立院決議邀賴總統國情報告 府：釋憲裁判前不宜採取行動

立法院院會昨先後表決通過藍白黨團所提修正動議，依「立法院職權行使法」規定，邀請總統賴清德至立法院進行國情報告，並依法回應立委問題。（記者林哲遠攝）

2024/07/17 05:30

〔記者林哲遠、陳昀、劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨日經表決，先後通過藍白黨團所提請公決案，依「立法院職權行使法」邀請總統賴清德到立院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委問題，其發言時間、人數、順序及政黨比例等事項，由黨團協商決定。總統府發言人郭雅慧回應，立院三讀通過的立法院職權行使法，釋憲案及暫時處分案皆由憲法法庭審理中，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，呼籲任何憲政機關均不宜採取行動。

郭雅慧強調，賴清德總統不只一次表達，願在合法、合憲前提下赴立法院進行國情報告，然而立法院三讀通過的相關法案有違憲疑慮，自應等候憲法法庭裁判結果。

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國民黨團與民眾黨團分別在院會提出修正動議，邀請總統進行國情報告案，民眾黨團版本更加上總統應依法回應立委所提問題，兩案在藍白人數優勢下，皆以五十九票贊成、五十票反對通過。

民進黨立委沈伯洋發言時說，依目前「立法院職權行使法」不但可以叫總統到立院做國情報告，也可以叫總統依序回答，已經是類似質詢的方式，兩者都是創設了「憲法」所不容許的義務，因此必須反對。

此外，針對國民黨立委傅崐萁所提出的「四○三震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，經朝野協商後改為主決議，院會宣告不予審議。民進黨團總召柯建銘協商時透露，前天有找四個部會去和傅協商，兩個決議都簽了，就代表這兩案撤案。

震災重建及花東快等案改主決議

「四○三震災重建條例草案」共三項主決議：第一，內政部匡列超過三百億元經費投入復原重建；紅單房舍已進入都更及危老作業程序，未來可得到容積獎勵；如無意願者，補助以原地原容積之興建成本百分之八十五為原則。第二，地震災區住戶經認定為紅單之房屋，拆除、運輸去化之費用，由地方政府先以災害準備金支應，不足部分應由中央政府全額負擔；第三，行政院已匡列之振興預算由經濟部、交通部與花蓮縣政府共同研議，經濟部活絡夜市商圈○．三五九九億元、交通部旅遊振興十二．七一億元，提出振興辦法。

「花東快速公路建設特別條例草案」主決議指出，交通部儘速推動花東快速公路興建，花東快速公路可行性評估，於今年八月份完成期末報告。完成程序後盡早發包施工，前後期程以十二年完工為限。

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