檢方關注 固「樑」buffet改油飯

基隆市山海觀社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」，提供buffet吃到飽及茶點，遭民進黨籍基隆市議員質疑違反選罷法，基隆地檢署回應，密切注意中。（記者林嘉東攝）

2024/07/17 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市議員質疑身陷罷免危機的基隆市長謝國樑，利用辦說明會提供市民免費炒麵、滷味、貢丸湯，挺樑民眾甚至發起buffet（自助餐）吃到飽餐會，違反公職人員選舉罷免法；基隆地檢署主任檢察官陳照世昨表示，檢方已掌握並密切關注、釐清。謝國樑回應，一切依法辦理。另據了解，固樑發起人已緊急將buffet改成油飯和茶水。

謝國樑面臨罷免危機，民進黨基隆市議員施偉政表示說，從今年三月四日起，謝國樑常在晚間安排市政說明會，結束後免費提供炒麵、貢丸湯與裝有海帶、豆干與滷鵪鶉蛋的滷味，網友戲稱是「國樑套餐」；市議員張之豪質疑，謝國樑公然請客吃飯、固樁拉票，是否構成賄選？市議員許睿慈也要求檢調單位調查。

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社區貼挺謝廣告 住戶認不妥

山海觀社區約有一萬多名住戶，是基隆市的超級大社區，游姓女住戶發起「守護基隆行動」，邀請支持謝國樑的民眾七月廿一日一起「力挺國樑傳遞溫暖」，現場準備buffet吃到飽及茶點。有社區居民質疑，在社區大門口牆壁張貼挺謝的廣告合適嗎？這能代表全體社區住戶的意向嗎？政治進入社區真的很不妥。

謝國樑昨天在市政行程受訪，被問到有支持者舉辦buffet吃到飽的「固樑」說明會，是否有對價關係？謝僅說，一切依法辦理。昨也傳出發起人游姓女住戶已緊急將buffet改成油飯和茶水。

基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，公民團體發起罷免基隆市長，選委會還在查對連署書階段，針對目前可能影響投票意願的活動，檢方已掌握並會密切關注，釐清是否涉犯選舉罷免法。

陳照世說，一旦連署通過，依公職人員選舉罷免法規定，妨害罷免行為亦在處罰範圍內，對於有投票權之人，行求期約、交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使，可處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科台幣一百萬元以上、一千萬元以下罰金。

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