民調：國會擴權法案「暫時處分」 逾半民眾接受

民調顯示，若憲法法庭最終宣布擴權相關法案違憲，約四成九民眾能接受。（資料照）

2024/07/16 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭十日針對「國會擴權法案」釋憲案進行暫時處分準備程序庭。台灣民意基金會昨發布最新民調，若憲法法庭最終宣布相關法案違憲，約四成九民眾能接受，三成三不能接受；若憲法法庭裁准「暫時處分」，有五成一民眾大致上能接受，僅二成七不能接受。

若裁定違憲 四成九支持 三成三不同意

基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，近半數國人已做好接受憲法法庭「國會改革修法違憲」的心理準備，以及逾半數國人已做好接受憲法法庭「暫時處分」的心理準備。

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民調詢問：「司法院大法官組成的憲法法庭，將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲的話，請問您能不能接受？」結果發現，十九．八％非常能接受，廿九％還算能接受，十七．一％不太能接受，十六．二％一點也不能接受，三．九％沒意見，十四．一％不知道。換言之，四成九大致能接受，三成三不能接受。

游盈隆指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者七成一能接受、一成七不能接受；國民黨支持者三成一能接受、五成五不能接受；民眾黨支持者三成八能接受、五成一不能接受；中性選民三成七能接受、二成八不能接受。此外，不管從年齡層、教育背景、地緣政治等角度，大部分民眾能接受。

此外，民調詢問：「司法院大法官組成的憲法法庭，若依總統府、民進黨立院黨團、監察院及行政院等四個機關之聲請，做出『暫時處分』的決定，將使已通過的立法院職權相關法律暫時失去效力。一般說來，如果憲法法庭最後做出『暫時處分』的決定，您是否能接受？」

結果發現，十四．六％非常能接受，卅六％還算能接受，十五．一％不太能接受，十一．九％一點也不能接受，四．四％沒意見，十八．一％不知道。換言之，五成一大致能接受，二成七不能接受。

調查於二○二四年七月八至十日，以電話向全國廿歲以上成年人進行訪問，達成有效樣本一○七三人，包括市話七五三人、手機三二○人；在九十五％信心水準下，誤差約正負二．九九個百分點。

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