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市民辦餐會挺「樑」 綠質疑違法

基隆市山海觀社區，一位署名游亞婷的女性住戶，發起「守護基隆行動聯盟」、「反罷免基隆市長」，她擔任召集人，邀請力挺基隆市長謝國樑的民眾出席七月廿一日(週日)的山海觀餐會，用行動力挺謝國樑，現場準備buffet及茶點。（基隆市議員許睿慈提供）

基隆市山海觀社區，一位署名游亞婷的女性住戶，發起「守護基隆行動聯盟」、「反罷免基隆市長」，她擔任召集人，邀請力挺基隆市長謝國樑的民眾出席七月廿一日(週日)的山海觀餐會，用行動力挺謝國樑，現場準備buffet及茶點。（基隆市議員許睿慈提供）

2024/07/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市山海觀社區是近一萬人的超級大社區，游姓女住戶發起「守護基隆行動聯盟」、「反罷免基隆市長」行動，她擔任召集人，邀請支持基隆市長謝國樑的民眾在七月廿一日出席「山海觀餐會」，現場準備buffet吃到飽及茶點；對此，民進黨基隆市議員質疑有選舉罷免的對價關係，呼籲檢調單位調查有無不法。

民進黨基隆市議員施偉政批評說，從今年三月四日起，謝國樑常在晚間安排市政說明會，結束後免費提供炒麵、貢丸湯與裝有海帶、豆干與滷鵪鶉蛋的滷味，網友戲稱是「國樑套餐」；民主社會有多元聲音很正常，罷樑團體已經明確提出罷免理由，所謂「挺善樑」的民眾是否也應提出支持謝國樑的具體理由，而非只會辦餐會「招待」。

公然請客吃飯 是否構成賄選

民進黨市議員張之豪嘲諷說，一階罷免時請吃「國樑套餐」，二階罷免時請吃「國樑buffet」，未來到了第三階段的罷免投票時，是否要請吃「國樑無菜單料理」？公然請客吃飯、固樁拉票，是否構成賄選？民進黨市議員許睿慈也說，謝國樑的支持者公然舉辦buffet吃到飽，有無對價關係或違反選罷法？檢調單位應該調查。

許睿慈表示，挺謝國樑的民眾懸掛看板「固樑」，是否依規定向環保局事先申請核准？有住戶向市府環保局檢舉，但環保局卻毫無作為。對此，市府環保局長馬仲豪回應說，不知此事，找人了解後再做處置。

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