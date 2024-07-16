連署書有疑義者將寄送查詢單》基市選委會：逾期招領 查無此人 逕行認定無效

中央選舉委員會與基隆市選舉委員會雙方對於查對過程中的標準有歧義，基隆市選委會昨開會討論標準；市選委會總幹事張淵翔呼籲，民眾收到查詢單，麻煩在期限內予以答覆，以免被逕予刪除。（記者俞肇福攝）

2024/07/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市選委會審查公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑的連署書，對疑似字跡不同、或審查有歧見的連署書，將寄送查詢單給連署人。選委會昨天開會討論查詢單回覆的九種可能情形，最後決議，逾期招領、查無此人的查詢信件，將逕行認定是無效連署人，其餘七項將開會「依綜合事實」判定為無效連署人。

另七項將開會判定無效

雖然中選會要求基隆市選委會「不得因當事人未回覆就逕予刪除」，但基隆市選委會總幹事張淵翔仍表示，市選委會今天（十六日）將寄出第一批查詢單，民眾收到後務必在八月二日前回函（以郵戳日為準），否則視同無效連署人。

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今將寄出首批 8/2前須回函

「山海公民拆樑行動」發起連署，七月八日將罷免謝國樑的四萬三一三八人連署名冊送到基隆市選委會，選委會九日起展開查對連署人作業，依法應在八月十七日前完成。

張淵翔說，查對過程中，確實發現疑似偽造或無法認定的連署書，選委會依照「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」規定，以雙掛號寄送查詢單給「有疑義的連署人」，希望收到查詢單的連署人在期限內親筆簽名或蓋章，再寄回函到選委會，做為認定查對的輔助標準。

基隆市選委會昨天討論認定標準，分析查詢單是否回覆將有九種可能情況，分別為限時雙掛號信逾期招領、查無此人、拒領、查詢單有回覆但未簽名或未蓋章、查詢單有回覆但未勾選是或否、查詢單有回覆但同時勾選是及否兩個選項、未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他。

張淵翔稱，市選委會討論後決議，逾期招領、查無此人就逕行認定是無效連署人，其他七項依綜合事實認定連署人是否符合連署效力，若符合任一項就視為無效的連署人。

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