羈押近7個月 屏議長周典論150萬交保

周典論（右2）由副議長盧文瑞（右）及女兒的陪同離開屏東看守所。（記者葉永騫攝）

2024/07/13 05:30

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，被羈押近七個月後，屏東地方法院昨裁准周以一百五十萬元交保；審理庭上主張法院續押的屏東地檢署則表示，尊重法院裁定。

周典論去年總統大選前交付五百萬元給潮州鎮長周品全為郭台銘連署，檢方查出部分款項流入連署人手中，依違反總統副總統選罷法起訴周典論，但周否認犯行，檢方去年十二月底向法院聲押周典論獲准，其間經過兩次延押，周前後被羈押將近七個月。

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屏東地院指出，周典論涉犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂為特定人連署罪嫌重大，雖全案尚未宣判，仍無從排除周典論為脫免罪責，於後續訴訟程序與共犯、證人勾串可能性，但基於比例原則考量，以及為有效降低周典論再行勾串共犯或證人的可能性，合議庭認為課予周一百五十萬元具保並限制住居，不得對共犯及證人有直接、間接接觸或往來，應足對周產生拘束力。

周典論獲法院裁定交保後，屏東縣議會副議長盧文瑞等多位縣議員、周典論子女及三十多名親友到屏東看守所迎接，周典論步出看守所後只說，「辛苦大家，多謝！」周典論的女兒、屏東市長周佳琪表示，相信司法會還給爸爸清白。

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