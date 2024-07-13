本報「官我什麼事」專訪》邱垂正：台灣未來不能寄託中國善意

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，不能把台灣前途未來寄託在中國領導人善意。（記者黃筠軒攝）

2024/07/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統上任後，中共發動軍演及中止ECFA部分品項，更祭出懲治台獨廿二條。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，不能把台灣前途未來寄託在中國領導人善意，政府會落實「四個堅持」及「和平四大支柱」行動方案，不卑不亢、維持現狀，以對話取代對抗、以交流取代圍堵。

邱垂正說，中共不肯正視中華民國的事實存在，用各種脅迫方式要求台灣接受「一個中國原則」，逼迫接受「台灣是中華人民共和國的一部分」及其設定的「統一進程」，這個政治前提台灣主流民意沒辦法接受。

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政府會落實和平四大支柱

「我們不接受狹隘僵化的意識形態和政治框架！」邱垂正強調，中共對台軍事威嚇、經濟脅迫、外交打壓、社會滲透，乃至法律懲治，以及一連串的認知作戰，這些對台灣人民的威嚇脅迫，已成為兩岸關係緊張疏離主因，更是台海現狀不安的主要根源。

邱垂正指出，中共領導人說兩岸要心靈契合，但持續武力威嚇台灣，甚至極限施壓、統戰滲透，我們遺憾這種做法完全與心靈契合「背道而馳」。中國越是對台灣極限施壓，國際越會圍堵中國，這是損人不利己，對岸應該有所改善，兩岸關係才能良性互動。

「不能把台灣前途未來，寄託在中國領導人善意！」邱垂正表示，要積極落實賴總統所提「和平四大支柱」行動方案，有效捍衛台灣民主繁榮，要強化國防及不對稱能力、經濟安全和供應鏈韌性，強化與民主國家的合作關係，共同面對極權專制陣營的威脅。

對於中共發布懲治台獨廿二條，揚言對圖謀製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，最重可判死刑。邱垂正批評，懲獨意見「嚴重傷害兩岸關係」，是非常典型法律戰，呼籲國人審慎思考赴中港澳必要性。

懲獨22條充滿不文明設計

邱垂正直指，由於台灣不在司法管轄權內，對台灣民眾沒有任何拘束力；但中共當局的做法嚴重傷害兩岸正常往來，也挑起了兩岸人民的對立。細究這部法律定義寬鬆、模糊，只要是主張中華民國的人，也會被列為台獨份子；只要不是中共定義的統一，可能被列為台獨。

邱垂正說，懲獨廿二條充滿許多不文明設計，例如長臂管轄無遠弗屆、終身追訴、缺席審判、沒收財產，甚至還會連累家人，這些都是國人必須關注的。

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