林姿妙涉貪案 女兒林羿伶否認介入

2024/07/11 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等四案，宜蘭地方法院昨天再度傳喚林姿妙等被告，被告之一的林姿妙女兒林羿伶以證人身分出庭，證稱沒有經手競選總部延長之事。檢方追問有無和被告、時任縣府建設處代理處長吳朝琴見面談論一五五八地號農地農用，她回說沒有，並強調當時偵訊時曾要求測謊以證清白。

宜蘭地院接續審理林姿妙等被告九人貪污案，釐清是否以處理地主劉石純、陳正勳位於羅東一五五八號農地免徵土地增值稅，無償換取九八地號作為縣長及總統大選競總的利益。

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林羿伶證稱無經手競總延長，也沒有介入後續臨時建物使用期限修法，還自爆為此與出資搭建競總的被告楊吉雄「交惡」，一度鬧到讓立委傅崐萁來問「為何不支持韓國瑜選總統」。

檢方則提示林羿伶與羅東鎮長吳秋齡等人針對一五五八號農地通訊譯文，質疑林未擔任公職，卻和吳朝琴熟識，同時追問二○一九年八月間二人是否有見面商量此事。林稱，是選舉期間向他請益政策白皮書而熟識，二○一九年八月間正值中元普度行程滿檔，沒有時間和吳會面，偵訊時有要求測謊，已多次解釋。

法院這次傳喚地主劉石純、林羿伶及時任農業處農務科長吳東原等被告三人，以證人身分出庭，其中劉石純在檢辯方的相互詰問下，釐清一五五八號農地與九八地號土地是否有違法申請或裁處等問題，他陳述因有遺傳性退化疾病，幾乎都忘記了。

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