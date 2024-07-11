黃國昌控廖俊松陳情「火速處理」 政院︰看文說故事的誣陷劇本

立法委員黃國昌（記者陳逸寬攝）

2024/07/11 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華、陳昀／台北報導〕前桃園市長鄭文燦疑涉貪、一千二百萬元交保，民眾黨立委黃國昌昨於立法院司法及法制委員會指本案並非鄭一人所能及，當時台塑集團顧問廖俊松曾向總統府陳情，時任秘書長吳釗燮馬上下條子交代行政院，而後經濟部、內政部火速配合辦理。行政院發言人陳世凱對此反駁，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

總統府︰發言應先查證

對於黃國昌的指控，總統府發言人郭雅慧表示，來自各界所提建言，總統府皆依規定與程序辦理並函轉相關單位，行之有年，並無任何不法，呼籲有心人士發言應先查證，對於刻意錯誤連結、不當影射的行徑深感遺憾，若有任何違法事證，歡迎各界提交司法嚴辦。

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黃國昌質詢指出，社會大眾疑問，這件事鄭文燦一個人幹得來？是否全面徹查、偵辦？法務部長鄭銘謙答覆，桃園地檢署正在偵辦中，如果社會有提供任何告發，或新的（證據），桃檢會一併處理、了解，證據到哪裡、就辦到哪裡。

黃國昌說，二○一七年九月，鄭文燦收了廖俊松五百萬元後很認真辦事，馬上親自主持會議，處理山坡地解編、最大地主寺廟，最重要的是向行政院爭取將農地核定為國家重大建設。而後，廖馬上向總統府陳情，吳釗燮馬上下條子交代行政院去做，經濟部、內政部火速辦理，立即核准全案符合都市計畫法「適應經濟發展之需要」。

陳世凱強調，政院對於陳情與政策建議，都按照「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」等規範辦理，行之有年，並無不法，若有任何違法實證，歡迎各界提交司法嚴辦。

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