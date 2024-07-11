《高雄》日駐台代表來訪 「大港水果祭」8/24登場

日本駐台代表片山和之（左）拜訪高雄市府，市長陳其邁致贈在地特產六龜山茶。（高市府提供）

2024/07/11 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之首度拜會高雄市長陳其邁，雙方就未來深化台日交流領域交換意見。陳其邁同時宣布，今年首度攜手日台交流協會，將於八月廿四、廿五日舉辦「二○二四台日大港水果祭」，在高雄流行音樂中心與各界享受台日水果鮮甜。

陳其邁表示，台日關係因地理位置與歷史淵源，加上歷經地震及疫情等困境的互相援助，累積深厚感情與羈絆，特別感謝日台交流協會高雄事務所長奧正史、到任以來非常支持及參與市府各種活動，是高雄非常好的好朋友，對促進高雄與日本情誼更扮演重要角色。

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片山和之代表表示，卅九年前曾訪問高雄，這次再訪真的感受到高雄的蛻變，不僅城市發展進步，唐吉軻德、日航酒店等日本企業亦落腳高雄，高雄與日本地方政府間交流也十分密切，去年翡翠騎士、橘色惡魔吹奏樂部在高雄演出大受歡迎，樂見與高雄持續開展各項合作。

雙方也宣布，過去兩年在台北舉辦的「台日水果祭」今年首度移師高雄，規模也比往年大，不只有日本空運來台的當季水果，更加入高雄元素，水果風味的飲料甜點及冰品都將納入活動，讓各界更瞭解台、日農產品特色，也是台日農產品貿易發展密切的展現。

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