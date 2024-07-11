國會擴權法案釋憲案》攻防暫時處分 12大題激辯3小時

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭昨召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

2024/07/11 05:30

〔記者張文川、溫于德、陳彩玲／台北報導〕憲法法庭昨召開國會擴權法案釋憲案的準備程序庭，聽取總統、行政院等四聲請人及立法院各自陳述對暫時處分的意見，十五位大法官全部出席，其中五位大法官在詢答時間，提出十二大題詢問雙方，經激辯近三小時，庭末意猶未盡，審判長許宗力宣示準備程序終結，聲請人與立院可於三天內提出書面補充說明。

詢答時間提問的大法官包括呂太郎、詹森林、尤伯祥、朱富美及蔡宗珍，主要問題為：行政院覆議不成後，若認為法案違憲，如何執行與解決困境？聲請憲法審查的憲法訴訟法依據？若總統拒絕立院邀請國情報告，立法院如何因應、是否會反制？反質詢的定義、有無違反明確性原則？刑法虛偽陳述罪是否違反明確性原則、是舉動犯還是抽象危險犯？立院意見是否在挑戰釋字五八五號建立的暫時處分原則？立法院職權行使法是否有建立總統國情報告的義務？立院可否創設政府機關與人民的配合義務？

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立法院機關代表黃國昌一開庭就提出程序意見，質疑憲法法庭的受理程序是否合法，並抱怨開庭前夕才得以閱卷；許宗力四兩撥千斤回稱，暫時處分可以行準備程序，相關通知、聲請書都已上網或公告，黃也已閱卷，時間寶貴，隨即進入實體陳述意見階段。

柯建銘批立院私設刑堂 製造政治對立

庭訊後，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，藍白三立委身為立院代表，卻公然在法庭說謊，聲稱國會擴權法案經合法完整程序、舉手表決是立法院慣例、尚未成立調委會，但實際上，上週就已成立鏡電視專案調查小組，昨也成立進口雞蛋調查小組的程序委員會，趁暫時處分前私設刑堂，製造政治對立。

藍委：抽象想像被未適用的法律侵害職權

立法院代表、國民黨立委翁曉玲主張，聲請釋憲理由虛無飄渺，抽象想像被尚未適用的法律侵害職權，憲法法庭不應受理，若大法官要凍結已公布的法律，須有具體的不可回復和重大損害性，且無其他手段可以避免等要件，本法案並不符合。

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