選罷法修法 藍綠爆多起推擠衝突

立法院內政委員會昨續審選罷法修正草案，朝野立委一早爆發多起衝突。（記者塗建榮攝）

2024/07/09 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會昨續審「選罷法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨即爆發多起衝突；下午國民黨團將內政委員會召委高金素梅、議事人員安排在原訂開會地點的隔壁會議室，卻突然通知更換開會地點，再度引發藍綠立委推擠、攻擊，高金素梅隨即宣布休息，並「神隱」至下午五時三十分，委員會自動散會。

高金素梅四日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，議程包括國民黨立委許宇甄等人所提「提高罷免門檻」的修法版本，當天民進黨立委搶佔主席台，藍綠爆發衝突，最終會議宣告停擺。高金素梅昨再次排審「選罷法修正草案」，僅排審原住民選舉相關法案、民進黨立委吳秉叡提出的加嚴連署資格的修法草案（吳上週已撤案），而民眾黨立委麥玉珍則擬具修正動議，打算將罷免連署應附身分證正反面影本的條文列入。

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民進黨立委昨拂曉發動攻勢，在清晨五點三十分發動甲級動員，綠委率先衝入原訂開會地點的紅樓二○二會議室並搶佔主席台。過程中，藍綠立委爆發多起肢體衝突，國民黨立委王鴻薇連搧民進黨立委林楚茵多個耳光，導致林臉頰紅腫、下巴濺血；國民黨立委徐巧芯與民進黨立委賴惠員則互控對方勒脖子、熊抱。

隨後，民進黨立委王美惠在門口簽到處受訪時，國民黨立委陳玉珍突然現身，並與王美惠、黃捷、郭昱晴、蘇巧慧、吳沛憶等民進黨立委爆發口角、肢體衝突，郭拿出「尖叫雞」對陳猛按，陳則奪走綠委攜帶的手板並將其撕毀；待國民黨團書記長洪孟楷到場調停，才結束衝突。

另外，麥玉珍九時許到場與國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩等人互動與合影，待了十分鐘後就離場。麥受訪說，她上週要來開會，但沒法進來，今天要讓大家知道她有進來，也希望能好好審案。

國民黨團中午十二時在紅樓二○一會議室召開黨團大會，高金素梅與議事人員等人都在紅樓二○一室內；下午一時二十分許，議事人員突然在二○二會議室門口貼了一張手寫紙條，宣布改至二○一會議室開會，但國民黨團卻將會議室大門緊鎖，不讓民進黨立委進入。

召委高金神隱 委員會自動散會

高金素梅宣布開會後，國民黨團才將二○一會議室大門打開，民進黨立委一擁而進與國民黨立委爆發數波推擠衝突，眼看會議無法進行，高金素梅下午一時四十五分宣布停止發言、會議休息；國民黨團、民進黨團各自解散召開記者會，高金素梅則神隱至下午五時三十分，委員會自動散會。

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