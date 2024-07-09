中國海警頻擾 我強力護漁》 連日對峙 虛擬海峽中線曝光

我國海巡與中國海警連日在公海對峙，雙方潛規則隱然出現。（澎湖海巡隊提供）

2024/07/09 05:30

〔記者劉禹慶、陸運鋒、陳鈺馥／綜合報導〕中國海警船近來頻頻在澎湖公海出沒，騷擾驅離澎湖籍漁船，我國海巡署也重兵部署強力護漁，經過連日對峙後，雙方潛規則隱然出現，以東經一一八度三四分、北緯廿三度三○分為界，虛擬海峽中線數字密碼曝光。

據了解，現值小管產季，目前澎湖籍漁船在七美西南、花嶼西、金門腳、目斗嶼西北等澎湖周遭海域作業，常會遭中國海警船廣播驅離，若進入中國十二浬作業，甚至會被強行登檢扣船，澎湖籍「大進滿八十八號」七月初被扣至中國福建泉州圍頭軍港。陸委會副主委梁文傑昨在立法院答詢時表示，關於「大」船何時返台，目前沒有明確消息，中方沒有明確的決定。

請繼續往下閱讀...

不少澎湖漁民反映，中國海警船在北緯廿三度三○分以上驅趕澎湖籍漁船，東經則驅趕到一一八度三四分，是海警船執法的海峽中線密碼，這個位置就是距離金門東碇島四十浬、澎湖花嶼四十三浬處，中方似乎將以西認定成中國漁業區、以東為我國漁民作業區。

由於中國海警船頻頻騷擾澎湖漁船，相對縮減澎湖漁民捕捉小管作業範圍，因此澎湖漁民只能花費加倍的油錢，北上到靠近台中附近海域作業。漁民嘆，這兩、三個月的小管期，如果再沒賺到錢，有很多漁民真的會餓死。

依據「護漁標準作業程序」，我國海巡署護漁範圍為我國內水、領海、鄰接區（包含對中國船舶之禁止與限制水域）、專屬經濟海域、太平洋公海及報經行政院核定之其他海域，當中範圍包括北緯廿九度一八分、東經一二四度○分，北緯廿三度○分、東經一一七度三○分，北緯廿五度○分、東經一二○度○分。

海巡署指出，其實政府一直都有保障漁民及漁船在海上作業安全，並持續於護漁範圍內，規劃全天候海巡艦、船、艇勤務，確保漁民及漁船海上作業安全。

海巡署強調，已將海峽中線附近護漁範圍列為巡弋重點，加強巡護作為，呼籲漁民朋友在海上遇到突發狀況，請撥打一一八海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法