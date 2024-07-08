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2立委1里長 北市曾辦3罷免案均未通過

2024/07/08 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案將於廿日投票，回顧台北市選舉委員會辦理公職人員罷免案，共計有國民黨立委蔡正元、士林區福安里長謝文加及立委林昶佐三案，皆未通過。

蔡正元擔任第八屆立委期間，民間發起「割闌尾（爛委）計畫」，蔡正元被視為首要目標，當時第四選區總選舉人數為卅一萬七四三四人，投票率廿四．九八％，同意票七萬六七三七票、不同意票二一九六票、無效票三七○票。

當時《公職人員選舉罷免法》罷免門檻高，投票人數要達原選舉區選舉人總數二分之一以上、且有效同意票要多於不同意票，因此罷免蔡正元案未通過；二○一六年十一月修訂選罷法，降低罷免門檻，只要有效同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免就算成立。

謝文加因社子島開發爭議被提起罷免案，成為降低罷免門檻後的首例，但投票結果不同意一六六六票，遠高於同意五一五票，罷免案未通過。

最近一次則為無黨籍立委林昶佐，當時第五選區總選舉人數廿三萬五○二四人，同意票五萬四八一三票、不同意票四萬三三四○票，雖同意票多於不同意票，但同意票數未達四分之一以上，尚差三九四三票，罷免案未通過。

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